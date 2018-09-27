Мэри Поппинс, здравствуй: где в Челябинске воспитают маленьких непосед

СЕГОДНЯ 13:56 2018-09-27T14:03:27+03:00

Кому доверить самого дорогого человека — своего ребенка? На помощь каждой маме приходят воспитатели, нянечки и все, кто связан с дошколятами. На случай, если вы еще не определились с детсадом, мы подготовили небольшой, но полезный обзор. Сохраняйте материал и не забудьте поделиться им с другими родителями!

Детский сад «Сказочная страна»

Это один из первых частных детсадов Челябинска, который готовится отмечать 10-летие. «Сказочная страна» выросла до двух филиалов, где воспитывают более 100 малышей. В каждой группе по 12 ребятишек — всем хватает внимания и доброго отношения.

У садика есть лицензия от Министерства образования и науки Челябинской области. К каждому ребенку здесь индивидуальный подход: группы формируют из детей одного возраста, а воспитатели постоянно повышают квалификацию.

Главный корпус детского сада занимает два этажа бывшего санатория в живописном окружении городского бора. Отсюда малыши выходят гулять в просторный внутренний дворик.

Пока дети в «Сказочной стране», родители спокойны: за дошкольниками присматривают врач-педиатр, воспитатели и няни, с малышами занимаются логопед, музработник, хореограф, методист и даже профессиональный тренер по плаванию. Если родители не могут отвести ребенка в садик, за чадом приедет опытный водитель на комфортабельном внедорожнике с детскими креслами.

— В большинстве случаев частный детский сад — только ступень к муниципальному, хотя есть и те, кто остаются до конца. Многие предпочли нас муниципальному садику и вовсе отказались от путевок, остались у нас до самой школы, — рассказывает директор «Сказочной страны» Галина Васильева.

Детский сад работает по программе «От рождения до школы».Открыты изостудия, творческая мастерская, театральная студия, пальчиковый театр, шахматы, лего, хореография, английский язык и даже йога! С этого года начал работу «Бусоград», где дети бусами составляют картинки.

Все меню для воспитанников «Сказочной страны» разрабатывают в соответствии с федеральными стандартами и готовят прямо в стенах садика. В столовой есть «стоп-лист», с учетом которого рацион корректируют под каждого ребенка. А еще малышей (с согласия родителей) регулярно угощают кислородными коктейлями и фиточаем.

В каждой группе мягкий пол с подогревом, тематические образовательные зоны и санузел. Воздух в помещении очищает современная техника, в спальнях работает кварцевая лампа.

Увидеть все своими глазами можно, записавшись на экскурсию. Если остались вопросы, их можно задать по телефону +7 (351) 776 770 6 или на сайте https://сказочнаястрана.рф.

г. Челябинск,

ул. Худякова, 18, к.2 (с ул. Лесопарковая), тел.: (351) 776 77 06, +7 (919) 342 28 30;

ул. Аношкина, 8, тел.: (351) 776 77 06, +7 (912) 322 89 12;

e-mail: galina174@mail.ru

сказочнаястрана.рф

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Частный детский сад «Счастливый малыш»

Частный детский сад «Счастливый малыш» — это теплая и дружелюбная атмосфера, которая обеспечивает детям психологический комфорт, а общение со сверстниками — необходимый социальный опыт. Каждого ребенка здесь окружают заботой и вниманием, учат детей не только быть разносторонними и творческими, но и прививают такие важные качества, как забота, уважение и самостоятельность. Воспитанники этого детсада умеют делиться, отстаивать свои интересы и понимать, что у других может быть свое мнение.

Почему родители выбирают наш детский сад «Счастливый малыш»?

Секрет кроется в создании условий, наиболее подходящих для развития детей:

* сбалансированное 4-разовое питание, в том числе отдельное меню для детей с аллергией;

* строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

* ежедневные развивающие занятия, которые проходят увлекательно, весело и легко;

* прогулки на безопасной собственной огороженной игровой площадке;

* ребенок находятся под наблюдением врача-педиатра высшей категории;

* видеонаблюдение в режиме онлайн;

* все сотрудники детского сада имеют дошкольное образование и опыт работы в муниципальных садах;

* помещения проветриваются дважды в день, проводятся процедуры увлажнения, ароматерапии и кварцевания.

Воспитатели детского сада «Счастливый малыш» подбирают индивидуальный подход к каждому ребенку, ставя в приоритет всестороннее развитие с учетом возраста малыша, интересов и особенностей характера. Ребенок получит первые навыки общения со сверстниками и адаптируется к режиму и распорядку дня. И уже при получении путевки в муниципальный детский сад, ни у родителей ни у ребенка не возникает трудностей с адаптацией: она проходит одним днем при знакомстве с коллективом.

Детский сад «Счастливый малыш» — оптимальный выбор для тех, кто ищет тихое и спокойное место с просторной площадкой и надежными ограждениями, вдали от пыльных дорог.

В поисках детского сада для своего малыша помните: его будущее во многом определяете вы сами. Вот почему в детском саду «Счастливый малыш» ответственно подходят к выбору специалистов дошкольного воспитания. Они становятся не только воспитателями ребенка, но и его заботливыми и мудрыми наставниками.

На экскурсию в детский сад можно записаться по телефонам: (351) 776-57-97. +7(908) 934-91-39.

Тел.: (351) 776 57 97, +7 (908) 934 91 39;г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 57;

e-mail: little-genius@bk.ru

www.little-genius.ru

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Детский сад «Божьи коровки»

Позаботиться о ребенке и развить в нем скрытые способности — вот какую задачу ставят каждый день перед собой преподаватели и воспитатели детского сада «Божьи коровки», который находится в центре города. Этот детсад работает в Челябинске с 2010 года, и за это время из его стен вышло множество замечательных ребятишек. Часто родители, отдав сюда одного ребенка, отправляют в садик-клуб «Божьи коровки» и остальных детей.

В детском саду обучаются как малыши в возрасте от одного до трех лет, так и ребята постарше. Для удобства родителей и их чад действуют мини-группа короткого дня (возраст от 1 до 2 лет) и дневная группа (возраст от 1,6 до 3,6 лет). Помимо этого можно опробовать комплекс развивающих занятий: сюда приглашают крох от 9 месяцев до 4 лет.

Но и это еще не все!

В садике-клубе «Божьи коровки» дети с большим интересом творят в ИЗО-студии, обучаются ментальной арифметике, скорочтению, спидкубингу… А совсем недавно здесь презентовали проект английского мини-садика для детей возраста 3,5-5 лет.

Его уникальность в том, что с детьми в игровой форме изучают английский и ментальный счет.Обучение строится на активной игровой деятельности. Чередование видов деятельности (музыка, танцы, творчество и т.д.) позволяет говорить о высокой динамике занятия, что как нельзя лучше подходит для данной возрастной категории.

В работе преподаватели активно прибегают к принципам развивающего обучения, привлекая к работе разные виды анализаторов (слуховой, зрительный, тактильный).

На занятиях проводится артикуляционная гимнастика, развивается мелкая и общая моторика, а также используются элементы логоритмики.

Приятный бонус для взрослых, отдавших своих детей в этот садик-клуб: они смогут участвовать в «Школе родителей», где получат множество ценной и понятной информации о воспитании детей. А на совместных праздниках родители вместе с малышами смогут заложить новые и возродить старые добрые семейные традиции.

В «Божьих коровках» ваши дети полюбят учиться!

г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 12Д;

Тел.: +7 (904) 971 56 33

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