2018-09-27T13:27:33+03:00
Происшествия

Бывший росгвардеец грабил банки в Кургане и торговал наркотой

Его похождения попали на камеру наблюдения [видео]
Андрей АБРАМОВ
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На счету бывшего стража порядка три разбоя.На счету бывшего стража порядка три разбоя.Фото: кадр с видео
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К своим 32 годам курганец успел послужить родине, а потом и навредить ей. Задержали его, когда он делал «закладки» с наркотиками.Стали раскручивать наркодиллера и выяснили, что перед ними их бывший коллега, а ныне — серийный разбойник.

Два года назад в Кургане прошла серия нападений на банки.

Сначала неизвестный в балаклаве и с охотничьим ружьем ворвался в небольшое отделение и приказал всем оставаться на местах. Обрез наставил на кассиршу и потребовал открыть дверь комнаты, в которой стоялл кассовый аппарат. Но женщина от страха забилась в угол и не могла пошевелить даже рукой. Тут сработала тревога и налетчик ушел ни с чем.

Следующий раз на камеры наблюдения этот попал через год.

— Он ворвался в офис микрокредитной конторы. Но вынес всего 6 тыс. руб.В неразберихе, он прихватил и пачку сувенирных купюр. Их дарили клиентам, как сувенир. Через пару дней произошло третье ограбление. Другая микрокредитная компания потеряла 5 000 руб., — рассказали следователи.

Все три налета наш антигерой устроил во время выходных на работе — трудился патрульным. А после третьего разбоя уволился по собственному желанию.

— Налетчика выдал обрез, который нашли у него во время обыска по делу о наркотиках. Соотнесли его с камерами — точь-в-точь. Были и другие улики... За разбой, сбыт наркотиков и хранения оружия его приговорили к 12 годам колонии, — сообщили в Следственном комитете РФ.

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В банк с обрезом.Видео: СК РФ

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