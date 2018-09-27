Подросток из Челябинской области «попал» на 10 миллионов из-за сгоревшего дивана

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-27T12:55:12+03:00

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Деревья вспыхнули мгновенно. Стояла сухая погода с мощными ветрами, и пламя очень быстро распространялось. Когда потушили пожар, стали искать очаг возгорания. Оказалось, огонь пришел со свалки, расположенной аккурат у кромки леса. И тут же нашелся виновник ЧП.

История случилась в начале лета в Октябрьском районе Челябинской области. По камерам наблюдения, установленным на свалке, вычислили поджигателя. Местный тракторист, приезжавший в тот день на свалку, узнал его и дал показания:

— Так это же Санька был! Я его семью знаю. Родители ничего, а сам непутевый...

Когда полицейские пришли домой к Саньке (имя изменено), он во всем сознался. 16-летний паренек пришел на свалку за металлоломом. Решил сжечь найденный диван, чтобы высвободить каркас и унести в приемку. Развел огонь, а сам пошел поискать другую добычу. В итоге пламя добралось до леса... Бедняга даже в МЧС звонить не стал, сразу дал деру.

В тот день сгорело 700 кубометров деревьев. У пацана глаза на лоб полезли, когда силовики пришли к нему домой и озвучили сумму ущерба — 14 млн. руб. А у него еще непогашенная судимость — год условно за квартирную кражу. На суд он пришел с теплыми вещами. Думал, теперь точно за решетку отправят.

— Подросток живет в многодетной семье. Мать работает на двух работах. Сам он состоит на учете у психиатра. Это стало смягчающим обстоятельством, — рассказала консультант Октябрьского районного суда Татьяна Кулюпанова.

В колонию поджигателя не отправили. «Накинули» еще год к условному сроку и выписали баснословный штраф — 10 млн. руб. Выплачивать будет мать до совершеннолетия бедокура.

А дальше что? Судя по всему, парень попал на «счетчик» пожизненно. Учитывая, что средняя зарплата в тех краях составляет около 20 тыс. руб., выплачивать штраф придется десятки лет. Но приговор в законную силу не вступил, и поджигатель надеется, что апелляция снизит ему сумму штрафа.

СЧИТАЛКА «КП»

Почему так дорого?

Чтобы подсчитать, сколько леса сгорело, мы обратились к строительному сайту. Там сказано, что в одном кубометре 6 деревьев высотой 6 метров и диаметром 18 см.

Значит, 700 кубометров сгоревшего леса — это примерно 420 деревьев.

Ущерб суд оценил в 14 млн. руб. То есть, за каждое дерево 33 тыс. руб. Кстати, примерно в такую же сумму оценивается посадка шестиметровой ели для ландшафтного дизайна.