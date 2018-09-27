Пили всю ночь: новые подробности дела дзюдоиста, устроившего смертельное ДТП в Челябинске

СЕГОДНЯ 17:47 2018-09-27T17:55:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинске продолжается судебное заседание по делу дзюдоиста Никиты Никитина. Его обвиняют в смертельной аварии на ЧТЗ. 20 мая пьяный спортсмен на BMW X6 c «блатным» номером 666, вылетел на встречку и протаранил две машины. Один человек погиб, двое с травмами попали в больницу.

Пока на месте аварии работали медики и спасатели, Никитин расхаживал вокруг и болтал с кем-то по телефону. Очевидцы утверждают, якобы он говорил кому-то с ухмылкой на лице: «Жалко машину, да. Разбил, жалко...».

Сегодня, 27 сентября, Никитин пришел на второе слушание совсем в другом настроении. Сидел, опустив голову вниз. Внимательно слушал и со всем соглашался. Он давно признал свою вину и раскаялся. Максимальное наказание за такое происшествие — семь лет колонии-поселения.

«ПИЛ ПИВО НА МЕСТЕ ДТП»

В том роковом столкновении пострадали три машины: «Лада Веста», «Шкода Октавия» и «Волга ГАЗ-31». На сегодняшнем заседании допросили двух свидетелей: водителя «Волги» и еще одну автомобилистку, которая проезжала мимо в момент аварии.

Александр Чернов с женой и тещей ехали в то утро в сад. Подъезжая к перекрестку, увидели облако черной пыли, разлетающиеся осколки и черную «бэху», которая летела прямо на них.

— Я отключился. Когда очнулся увидел, сбоку стоит разбитая машина. Рядом сидела жена. Она жаловалась на боль в груди. Теще стало плохо, ее увезли в больницу на «скорой», у нее — ушибы грудной клетки и головы. У жена — перелом грудины. Я сам не пострадал, — рассказал Александр.

— В каком состоянии Никитин находился? — спросил прокурор.

— Пьяненький. Ходил и пил пиво. Никаких повреждений я у него не видел.

У Александра Чернова в аварии пострадала жена и теща.Фото: Валентина ВАГАНОВА

В СИЗО дзюдоист с 21 мая. У Никитина беременная супруга, несколько месяцев назад он просил отпустить его до суда. Свою просьбу подкрепил рассказом о помощи семье погибшего и положении жены. Но его просьбу судья отклонил. На первом судебном слушании 14 сентября, Никитину продлили арест еще на полгода, до 28 февраля.

«УСЛЫШАЛ ПРО ТРУП И ЗАКРЫЛ ЛИЦО РУКАМИ»

Вторая свидетельница Светлана Ярмоленко ехала мимо, увидела разбитые автомобили и толпу .

— Я бросила машину и побежала туда, вдруг кому нужна помощь. Возле «Лады Веста» столпился народ, пытались открыть водительскую дверь. Водителя от удара вынесло на переднее пассажирское сиденье. Я обежала машину, открыла дверь рядом с ним и увидела, что он без сознания, рядом валялось детское кресло, — вспоминает Светлана.

Светлана Ярмоленко была на месте ДТП и помогала пострадавшим.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Потом выяснится, что водителя было не спасти. Ему было 36 лет, он работал на заводе. У него остались жена и двое детей.

Светлана видела разговаривающего по телефону Никитина и его приятеля.

— Приехала «скорая», врачи констатировали смерть. Я подошла к парням у BMW, спросила у них: «Вы вообще в курсе, что там труп?». Никита закрыл лицо руками, видно, что он был сильно расстроен. Я спросила у его друга: «Вы что пьяные?». Он закивал головой.

Никитину светит до семи лет тюрьмы.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ПИЛИ ВСЮ НОЧЬ

В конце заседания старший помощник прокурора Игорь Иванов зачитал еще три показания свидетелей. Одно из них было от приятеля Никитина. Он рассказал следователям, что в день перед аварией друзья пили на квартире до двух часов ночи, а потом поехали в пивной паб на Кировке.

— Нас было пятеро. Мы поехали в паб и сидели там до девяти утра. Потом Никитин и еще один наш приятель куда-то ушли. Я был уже сильно пьян, и плохо помню это. Потом уже мне ребята рассказали, что пацаны попали в ДТП.

На следующем слушании, которое состоится 10 октября, допросят еще трех друзей Никитина. Также в зал суда ждут его родителей.

Следующее слушание будет 10 октября.Фото: Валентина ВАГАНОВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.