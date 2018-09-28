Жительница Магнитогорска прячет младшую сестру от родителей

СЕГОДНЯ 11:28 2018-09-28T11:58:36+03:00

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Сестры живут по правилам: дверь никому не открывать, на незнакомые номера телефонов не отвечать. Обе боятся, что на пороге квартиры возникнет пьяный отец или с угрозами заявится невменяемая мамаша. Родители требуют вернуть им младшую дочь. Если 24-летняя Айгуль отдаст девятилетнюю сестренку, та в очередной раз попадет в адский круговорот родительских попоек, семейных драк, ночных воплей и тяжелого похмелья. Тогда хот кричи, хоть не кричи — помощи для девочки не дождешься ни от местного участкового, ни от органов опеки. По крайней мере, так считает ее старшая сестра, которая решила во что бы то ни стало спасти ребенка.

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ НЕТ

Родители сестер живут в 100 км от Магнитогорска в башкирском селе Старый Сибай. Глава семьи Хаким — бывший дальнобойщик, жена Зульфия по профессии пекарь.

— Пока я была маленькая, пил только отец, — рассказывает Айгуль. — Но, несмотря на это, жили мы хорошо. Родители сами построили большой дом, баню и гараж. У папы был свой КАМАЗ. Мать начала спиваться после того, как родила Алию. С этого времени все покатилось под откос.

Когда Айгуль исполнилось 17, она буквально убежала из дома. Окончила колледж в Магнитогорске. Да так и осталась в чужом городе. Сейчас снимает однокомнатную квартиру, работает в компании по обслуживанию домофонов. Личная жизнь пока не складывается. Какому парню понравится, когда его подруга постоянно решает проблемы с родителями: то забирает пьяную маму из какого-то общежития, то разыскивает отца или мчится спасать младшую сестру.

Старшая сестра хочет оформить опеку над младшей, но чиновники не спешат. Фото: из семейного архива.

Девушка уже неоднократно пыталась оформить опеку над Алией. Но сотрудники отдела опеки и попечительства Баймакского района каждый раз отказывают. Говорят, что для этого супруги Юсуповы должны быть лишены родительских прав. А оснований отбирать у них младшую дочь они не видят.

«МАМА УГРОЖАЕТ МНЕ НОЖОМ»

В начале этого года Айгуль удалось уговорить маму выписать на нее доверенность. Согласно этому документу девушка стала официальным представителем своей младшей сестры сроком на год. Алия переехала к сестре в Магнитогорск и пошла учиться в городскую школу. Мать, между тем, взялась за ум — устроилась на работу вахтовым методом и уехала на север. Отец, оставшись один, заскучал — просил Алию вернуться. Девочка к лету тоже затосковала по дому.

— На летние каникулы мама попросила привезти Алию домой — клялась, что со спиртным покончено. Я в очередной раз поверила, — рассказывает Айгуль, — но не тут -то было. Как только мать вернулась с вахты, все понеслось заново: пьянки, крики, врывающийся в дом участковый.

Как-то ночью Алия прислала сестре SMS: «Мама угрожает мне ножом». Айгуль рванула в деревню. Оказалось, что родители в пьяном угаре подрались. В доме бедлам. Постель вся в крови. Ребенок напуган. Айгуль сняла происходящее на камеру и позвонила в полицию.

По ее словам, на вызов пришел участковый. Он обещал передать информацию в комитет по делам несовершеннолетних. Однако никто из инспекторов так и не приехал.

— Я хотела написать заявление на угрозу жизни ребенка. Но участковый сказал, что это не угроза. У меня есть запись этого разговора, — рассказывает Айгуль.

В тот день Айгуль в очередной раз забрала сестру к себе.

Айгуль выкрала сестру у родителей-пьяниц. Фото: из семейного архива.

Как только родители слегка протрезвели, у них началась истерика. Отец по телефону угрожал старшей дочери убийством, если она не вернет домой ребенка.

На днях Айгуль вызвали в Баймак на комиссию по делам несовершеннолетних. Правда, ничего нового она там не услышала. Комиссия сделала вывод, что оснований для обращения в суд на лишение или ограничение в родительских правах недостаточно.

Айгуль написала жалобу в прокуратуру и обратилась за помощью к местному депутату. Ответа пока не получила.

— Я не знаю, что мне делать. Родители имеют полное право забрать у меня сестру. И тогда все повторится снова. Мы сейчас прячемся от всех. На уроки Алия не ходит. Мама в начале учебного года перевела ее в местную школу. В магнитогорскую без документов сестру не берут, — говорит Айгуль.

КОММЕНТАРИЙ

«Комсомолка» обратилась в управление социальной защиты населения Магнитогорска.

— Прятать несовершеннолетнего ребенка от родителей — это не выход из ситуации. Все может закончиться тем, что обеих сестер объявят в розыск. Мы готовы помочь этой девушке оформить опеку над младшей сестрой. Тем более, что у нее на это есть полное право. Пусть приходят, мы их ждем, — пояснили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в отделе опеки и попечительства Магнитогорска. «КП» будет следить за развитием событий.