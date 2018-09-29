В Челябинской области снова трясёт землю

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-29T14:18:09+03:00

Ученые института геодезии сегодня 29 сентября в два часа дня опять зафиксировали в районе Катав-Ивановска землетрясение. Одноразовый толчок силой 4, 5 магнитуды произошел на глубине 10 км. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр общественной безопасности Евгений Савченко.

Колебание земли почувствовали жители Аши, Трехгорного и Усть-Катава. В социальных сетях сотни встревоженных сообщений от южноуральцев.

Больше всего напуганы те, кто проживает рядом с эпицентром землетрясения. Многие не знают, что делать. В нашу редакцию пришло письмо с просьбой о помощи от многодетной мамы из Катав-Ивановска:

« Сегодня в 14:15 по местному времени был опять сильный толчок! Что нам делать? Я мама троих детей. Муж военный — служит по контракту в Грозном. Новая печь почти развалилась, фундамент у дома треснул. Свет в поселке Запань, что находится в 3 км от города выключили.

Еще года 3 назад асфальт стал опускаться по дороге на Запань. Почему никто не обратил на это внимание? Чего нам дальше ожидать?»

Местные власти просят южноуральцев сохранять спокойствие.

« Сейчас власти муниципалитета организовали обход территории, ГУ МЧС с помощью функциональных групп организовали мониторинг ситуации и запросили информацию в уральском отделении РАН. Силы РСЧС введены в повышенную готовность», — пишет министр общественной безопасности Евгений Савченко.

Напомним, 5 сентября в Катав-Ивановском районе произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера. В результате подземных толчков пострадало 16 социальных объектов. Среди них здание городской больницы в Катав-Ивановске.

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