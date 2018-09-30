Из Челябинска за границу везли водку и тройной одеколон. А зря…

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-29T19:04:59+03:00

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В Советском Союзе мы все были интернационалистами. Но любить другие страны должны были, почему-то только на расстоянии.

Тогда говорили, что курица не птица, Болгария — не заграница, Все потому, что многие советские люди свое знакомство с иным миром начинали с этой страны. Особенно те, кого заботила пятая графа в паспорте — национальность.

Какой-нибудь комсомолец с фамилией Рабинович рассуждал так: выпустили в Болгарию, вернулся без замечаний, значит, в будущем можно и на страну покрупнее рассчитывать.

Существовал такой порядок: в страны соцлагеря по линии «Спутника» можно было поехать один раз в два года. А в гости к проклятым капиталистам — один раз в три. Но при условии, что в соцстранах он уже был.

ЗАЧЕМ МНЕ ЖЕНА РУМЫНСКОГО ДИКТАТОРА

Перед поездкой человека приглашали на заседание комиссии. В комиссии заседали «ветераны Куликовской битвы», которые никогда за границей не бывали. И, как ярые патриоты, другим этого не желали. Не понравится им, слишком шустрый парнишка, или яркой внешности девица, сразу им вопрос:

— А каких города-герои вы знаете? Назовите ударные стройки страны. А какую продукцию производят в городе Норильск?

Не ответишь, твои планы увидеть далекие страны накроются большим эмалированным тазом:

— Товарищ, да вы свою страну не знаете, сначала по ней поездите. Придется вашу поездку отложить…

Мне как-то предложили съездить за границу руководителем группы. На выбор: в Монголию или Румынию. Неделю пилить на поезде до Монголии чревато даже для молодого организма — это сколько нужно выпить! И я выбрал Румынию.

Челябинцы на Трафальгарской площади. Фото: Надежда КУЗНЕЦОВА.

Вызвали меня на собеседование.

— Куда едем? в Румынию? Щас…

Член комиссии порылся в тумбочке и достал маленькую книжечку. Заглянул в нее, и спросил:

— Какую продукцию выпускают в городе…, — его глаза хитро сверкнули, — в городе Бакэу? И какой пост занимает жена руководителя Румынии Николае Чаушеску?

Мать моя женщина! Вы когда-нибудь слышали о таком городе? Вот и я тоже. Да и с женой Чаушеску мы знакомы не были. Пришлось идти пополнять знания в публичную библиотеку. Узнал, что жена румынского диктатора занимала около 40 должностей. Но так и не понял, а зачем мне это нужно? С женой диктатора мы встречаться не планировали.

А нужно было, чтобы достойно выглядеть на встречах с местными жителями. Они нам что-то плохо скажут про страну, а мы им в ответ доложим про наши успехи. И еще в сравнении с их загнивающей экономикой.

А нам это надо? Ну, о чем нам с румынами говорить? В Румынии (а я туда все-таки съездил) мы посидели с молодежью в кафе за столом, и словом даже не перекинулись.

ПОЕЗДКА К ЖЕНСКОМУ ВРАЧУ

Позже, во время поездки в Польшу, нас рассадили в разные концы заведения, и не зря! В то время там начала активизироваться партия «Солидарность», начались стычки с армией и милицией. Поляки были настроены к нам враждебно.

— Вот на этом мосту расстреляли десятки рабочих, — говорил гид. — Как у вас при Сталине.

Мы не верили: ну кто может стрелять в рабочих в социалистическом государстве? Врут! Но мы выпили, и все забыли — у поляков был свой праздник, а нас — свой. Правда, поддатые поляки кричали из своего конца зала:

— Мишка! Горбачев!

Наши огрызались:

— Не Мишка, а Михаил Сергеевич!

Варшава в 70-е.

В ГДР поступили мудрее. Там все группы «Спутника» возили в город Росток встречаться с коллективом какой-то гинекологической больницы. Тут хоть тресни, но на политику не свернешь. Впрочем, в нашей группе была врач-гинеколог, которая стала задавать немецким товарищам специфические вопросы, они увлеклись, а мы налегли на белое вино и вечер пролетел незаметно. Ни слова о политике, и вспомнить приятно!

«ЗОЛОТО НЕ ВЗУМАЙТЕ ПРОДАВАТЬ»

Знаете, чего больше всего боялись советские туристы? Пересечения границы: а вдруг будут шмонать? Бриллианты в каблуках, конечно, никто не вез, однако…

Как-то при прохождении паспортного контроля некоторых наших девушек стали тормозить:

— Отойдите в сторонку…

Когда все уже были на другой стороне, несчастные подумали, что их не пустят, и стали громко рыдать. Но все закончилось испугом.

Таможенники отобрали комсомолок, увешанных кольцами, серьгами и цепочками из драгметалла, и предупредили, что не дай Бог кто-то из них продаст за границей часть золотого запаса. Пугали тихо, вежливо, но почти до смерти. Профилактика!

Все верили в байку, за границей ценится русская водка, часы «Командирские» и тройной одеколон. В начале 90-х годов я зашел на рынок в Варне и увидел, что все прилавки заставлены этой водкой, одеколоном и трехлитровыми банками с водой, в которых лежали водонепроницаемые часы.

Однако каждый турист вез с собой норму — 2 бутылки. Не продам, так выпью! Водка и часы — это еще понятно, но одеколон-то какого черта? Комаров, что ли, отпугивать?

КАК МЫ СДАВАЛИ РУМЫНСКИЕ ЛЕИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Валюту получал руководитель группы — один за всех. Дальше нужно было эти деньги разделить. Казалось бы, что тут сложного? Возьми сумму и раздели на 40 человек, но нет!

По максимуму — 500 рублей, деньги на обмен сдавали не все, кто-то сдавал, например, 130. А так как при валютных операциях каждый платил какой-то сбор, голову сломать можно было. Тем более, что в Румынии я получил немыслимую тогда сумму — около 2 миллионов лей.

Бухарест в 80-е.

Собрали мы комиссию, заперлись в моем номере, стали считать на калькуляторе, ничего не получалось. Народ за дверью начал волноваться. Тут пришла одна девушка из нашей группы, сказала, что работает бухгалтером и попросила найти счеты. Счеты нашли и она мигом решила все задачи. Деньги раздали, и что?

Водители привезли нас в самый шикарный магазин в Бухаресте! Но тратить валюту туристы не спешили: вдруг где-то что-то будет получше и подешевле. В итоге на пути нам встречались какие-то неказистые магазины, а в супермаркет мы уже не вернулись.

За всю поездку мы почти ничего не купили. И привезли румынские леи. Пришлось менять их на рубли в челябинском банке. Такого здесь еще не видели!

А вот в Германии мы потратились до последнего пфенинга. Домой тащили коробки с фарфоровым сервизом «Мадонна». Считалось, что этот сервиз окупает всю поездку! Предпринимательская жилка в советских людях уже начала появляться.

СТУКАЧ ИЗ КГБ

Мне, как руководителю группы, предписывалось следить за ее моральным состоянием. Но мне было не до этого — я сам был молод. Главное, чтобы мы не дружили с иностранцами. У меня таких романов не было, а вот у знакомой девушки, которая ездила в Чехословакию, было.

Она всю ночь гуляла по Праге с чехом, и это стало известно. В срочном порядке была создана внеуставная комиссия. Заседание по обсуждению морального облика проходило в номере отеляс наглухо закрытыми окнами. Девушку довели до истерики, и мы, испугавшись, что дело может закончиться уж совсем плохо, решили ограничиться порицанием.

Возвращались мы, обычно, в Челябинск на поезде из Москвы. Перед приездом народ начинал суетиться, и собираться у кого-нибудь в купе. Выясняли, кто в группе агент КГБ, который будет писать отчет о поездке. И строили самые нелепые предположения. Я говорил, чтобы они успокоились — отчет буду писать я. И это было правдой.

Но отчет я писал не для КГБ, а для бюро обкома ВЛКСМ. А памятке указывалось что писать, и в частности, указать, были ли какие провокации и так далее. Провокаций замечено не было, и однажды это членам бюро не понравилось — отчет не утвердили.

— И что делать? — спросил я.

— А ничего! — ответили мне.

Началась перестройка, и за границу можно было ездить свободно. Без отчетов…

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