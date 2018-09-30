2018-09-30T14:33:03+03:00
Спасатель

Красавица из Челябинска получила первое место на чемпионате мира среди пожарных

Спортсменки из России стали лучшими во всех дисциплинах
Людмила СТЕПАШКИНА
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Наша Лера - лучшая!Наша Лера - лучшая!
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В болгарском городе Варна собрались лучше укротители огня со всей планеты. Будущие пожарные съехались на IV Чемпионате мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту.

Среди участников российской команды, пожалуй, самой красивой была челябинка Лера Друзь. Ей бы на подиуме носить шелка, да на обложке глянца демонстрировать ровный загар своего лица и глубину бездонных глаз. А она — нет, не хочет быть высокооплачиваемой «куклой» из мира шоу-бизнеса. Свою судьбу она отдала на служение подвигу. Да, вот так пафосно, но это — правда!

— Валерия быстрее всех взобралась по штурмовой лестнице. Всего за 7 целых 16 сотых секунды, — рассказали тренера нашей команды. — А вообще все призовые места в дисциплинах взяли ребята из Российской Федерации. Достойная смена у нас выросла. С такими героями страна может спать спокойно.

Кстати, второе место по штурму лестницы взяла москвичка (7,27 сек), а третье девушка из Удмуртии (7,40 секунд).

На Чемпионат приехала и сестра Леры — Даша Друзь. Она тоже прошла все соревнования. Это уже династия!

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