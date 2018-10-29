Пять идей, где встретить Новый год 2019 в Челябинске кроме дома и ресторана
Домашние застолья под «Голубой огонек» — архаизм. В ресторанах последние годы то же ничего нового. Да и цена иногда кусается. Как же встречать Новый год 2019 в Челябинске? «КП» предлагает несколько вариантов празднования.
ПОЙТИ В ГОСТИ К РОДСТВЕННИКАМ
Не нужно готовить, мыть посуду, убираться! Придется только на такси потратиться. Вариант для тех, кто устал от шумных застолий с друзьями — идите в гости к бабушке. Много готовить не надо, посидите с родным человеком при свете гирлянды, послушаете истории о молодости близких. Уверяем, новогоднее волшебство сделает их еще памятнее. И бабушку порадуете. А можно прийти заранее и помочь сделает уборку, украсить квартиру, купить букет еловых веточек.
Не хотите праздновать у себя дома, тогда идите в гости. Фото: Алексей БУЛАТОВ
ГУЛЯТЬ В ЦЕНТРЕ
Одевайтесь теплее, прихватите термос с чаем и вперед встречать Новый год 2019 в Челябинске на площади Революции. Там в ледовом городке устраивают массовые гуляния. Потом можно пройтись по Кировке — сфотографироваться на фоне ярких огней. Правда, продумайте, как будете добираться домой. Транспорт-то не ходит.
Если вы любитель шумных массовых гуляний, то вам в центр Челябинска. Фото: Евгения ГУСЕВА
БАНЯ. БЕЗ ИРОНИИ
Главное, не закончить как герой Эльдара Рязанова. Хотя тот в итоге нашел свою любовь. Новый год 2019 в Челябинске можно встретить в сауне. Конечно, не в общественной, а арендовать номер с парилкой. Таких в городе навалом, но и бронируют их активно. Правда, приготовьтесь выложить порядочную сумму. Восемь часов аренды — около 25 000 руб. Но и делить вам эту сумму на компанию.
НОВЫЙ АКТИВНЫЙ
Открыть шампанское и съесть салат, так и быть, можете дома. Дальше хватаем коньки, лыжи или хотя бы санки. В парке Гагарина, например, можно кататься на всем вышеперечисленном и бесплатно. В качестве катка используйте замерзшие карьеры.
Новый год можно встречать активно. Фото: Евгения ГУСЕВА
Если живете на «северке», ваш вариант — лыжная база на ул. Молдавской. Жители Металлургического района могут отправиться в парк Тищенко или Каштакский бор, АМЗ — к Голубому или Изумрудному карьерам. Сад Победы — жителям Тракторозаводского района.
УЕХАТЬ В ДРУГОЙ ГОРОД
Кто сказал, что встретить Новый год 2019 нужно именно в Челябинске? Берите билет на поезд, самолет или прыгайте в машину 30-31 декабря, и вперед путешествовать. Главное, чтобы погода не подвела. Конечно, любой российский города 1 января представляет собой примерно одинаковое зрелище: пустые улицы, подвывает метель и редкие автобусы лениво буксуют по улицам. Но дальше-то все оживает! Поглядите, может, где-то на 2 января намечаются концерты и представления? Днем погуляете по городу, а вечером на культмассовый досуг.
Последние годы модным становится празднование Нового года в столице. Фото: Михаил ФРОЛОВ
Куда едем
Екатеринбург. 2,5 часа на машине. 1 500 руб. на поезде в одну сторону.
Казань. 11 часов на машине. 2 500 руб. на поезде в одну сторону.
Пермь. 6 часов на машине. 2000 руб. на поезде в одну сторону.
Тюмень. 5 часов на машине. 1 500 руб. на поезде в одну сторону.
Санкт-Петербург. 5 000 руб. на поезде в одну сторону. На самолете 26 декабря и обратно 2 января около 10 000 руб. Можно поискать рейс через Москву — чаще всего так дешевле.
Москва. 3 500 руб. на поезде в одну сторону. Вылет 30 декабря, обратно 2 января — 8 500 руб. А если улететь 22 декабря и вернуться также — 6 500 руб. Цены на билеты лучше мониторить ежедневно, есть шанс, что выбросят еще дешевле. Если хотите улететь дешево, то берите перед Новым годом 2019 неделю отпуска.
Цены приблизительные и могут измениться.
Где жить
Можно шикануть и взять номер в отеле. Учтите, что велика вероятность, что стоить он будет раза в два дороже обычного. Как вариант: снять квартиру. Только не через объявление в сети — вдруг обманут. Воспользуйтесь сервисами вроде Airbnb, где есть компания-посредник, которая берет на себя риски.