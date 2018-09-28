Удар молотом

СЕГОДНЯ 07:30 2018-09-28T07:40:36+03:00

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Московский автомобильный завод, эвакуированный на Урал в суровом 1941 году, разместили в недостроенном мартеновском цехе с проржавевшим металлургическим оборудованием. Холод, голод и другие трудности военного времени не остановили строительство нового предприятия. И уже в июне 1942 года легендарный заводской молот №17 выпустил первую поковку — автомобильный шатун…Сегодня, в 2018 году, ЧКПЗ является одним из ведущих предприятий машиностроительной отрасли России.

Уникальность завода — в его широчайшей диверсификации. ЧКПЗ — это семь направлений деятельности: кузнечное производство; механическая обработка; литейное производство; колесное производство HARTUNG; производство спецтехники HARTUNG; уникальное ремонтное производство; производство нестандартного оборудования.

Постоянно модернизируя производство и расширяя зону присутствия на рынках, предприятие вкладывает огромные деньги в развитие и повышение квалификации сотрудников. Со стороны администрации завода прикладывается максимум усилий, чтобы люди чувствовали себя комфортно и уверенно в завтрашнем дне: социальные льготы и гарантии заводчан закреплены в коллективном договоре. ЧКПЗ активно принимает на работу квалифицированных рабочих и инженерно-технических специалистов. В компании более чем привлекательный соцпакет: помимо достойной заработной платы работники завода вправе рассчитывать на материальную помощь по случаю важных событий в жизни.

Если говорить о перспективах предприятия, то впереди у завода много достижений. Правительство области поддержало проект по наращиванию производственных мощностей ЧКПЗ. В планах — реализация проекта производства комплектующих для буксовых подшипников (они используются в инновационных железнодорожных вагонах). Активно реализуется проект «Гусеничная тематика». Считанные дни остаются до запуска 16-тонного гидравлического молота. Этот кузнечный гигант позволит создавать прочные и надежные машиностроительные детали (поковки) из различных типов сталей.

Число работников завода возрастет до 3700 человек. Коллектив завода ждут позитивные перемены и стабильное будущее.

Накануне профессионального праздника желаем коллегам-машиностроителям здоровья и стабильности, новых свершений и профессионального роста.

Челябинский кузнечно-прессовый завод

г. Челябинск ул. Горелова, 12,

+7 (351) 259-11-95, 259-10-31.

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