Страховщики выплатили россиянам более 235 миллиардов рублей за полгода

СЕГОДНЯ 07:39 2018-09-28T07:40:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В первом полугодии 2018 года страховщики в России выплатили своим клиентам более 235, 775 млрд рублей в качестве возмещения убытков по произошедшим страховым случаям. В процентном отношении самая большая доля застрахованных от различных рисков граждан пришлась на Москву. Жители столицы, попавшие в различные неприятности, за январь-июнь текущего года получили со страховых компаний более 117,048 млрд рублей. Среди лидеров по выплатам также оказались жители Санкт-Петербурга, которым было выплачено около 16,5 млрд рублей страхового возмещения, жители Московской области (6,119 млрд рублей), Ставрополья (более 5,4 млрд руб), Краснодарского края (более 5,33 млрд рублей), Татарстана (более 4,744 млрд руб), а также Свердловской области (более 4,2 млрд руб), Самарской области (более 3,537 млрд руб), Нижегородской области (более 3,5 млрд руб) и Челябинской области (более 3,27 млрд руб).

“Популярность страхования у россиян очень заметно выросла за последние два-три года. Это показывает статистика: увеличились суммы, на которые люди страхуют свои риски, растут совокупные выплаты и общее количество заключенных страховых договоров. Причем в первую очередь растут добровольные виды страхования. Люди стали заметно чаще страховать свое здоровье на случай внезапной болезни, страховаться от несчастных случаев. В разы выросло инвестиционное страхование жизни. Это объяснимо: состояние экономики сейчас турбулентное, будущее неопределенно, что будет с пенсиями, тоже неясно. А страхование — это проверенный веками инструмент для защиты от всевозможных рисков в будущем. С ростом экономической грамотности населения этот инструмент начинает использоваться чаще и лучше”, — сообщил страховой эксперт Игорь Моржаретто.

Согласно собранной ЦБ РФ статистике, в первом полугодии в России общая страховая сумма по всем видам страхования (без учета ОМС) превысила 24 777 триллионов рублей. На такую совокупную сумму россияне застраховали свое здоровье, свою гражданскую ответственность перед третьими лицами, свое имущество и прочее от разнообразных несчастий и неприятностей, которые могут поджидать в будущем.