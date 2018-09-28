Студент МГТУ им. Г.И. Носова принял участие в ток-шоу открытия олимпиады « Я — профессионал»

СЕГОДНЯ 13:47 2018-09-28T13:48:53+03:00

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26 сентября стартовала регистрация на олимпиаду студентов «Я — профессионал». Новый сезон одного из флагманских проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей» запустили семь победителей первой олимпиады и первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Главными героями ток-шоу стали семь дипломантов первой олимпиады. История каждого из них — пример социального и образовательного лифта, который позволил молодым людям из разных городов России реализовать свои мечты: продолжить образование, переехать в другой город и начать карьеру в крупной компании.

Студент опорного университета Южного Урала МГТУ им. Г.И. Носова, серебряный медалист по направлению «Педагогическое образование» и самый юный участник конкурса Алексей Маклаков был приглашен на торжественную церемонию открытия второго сезона олимпиады в то время, когда как раз проходил стажировку в образовательном центре «Сириус»:

«Благодаря олимпиаде, я проходил стажировку в лучшем образовательном центре России. У меня имелся всего один день, чтобы из Сочи прилететь в Москву и вернуться обратно. Все сложилось весьма удачно. Ощущения от присутствия на таком мероприятии я, на самом деле, испытывал смешанные. Волновался — да, это первое серьезное публичное выступление. Хотелось говорить более предметно, но объем времени был ограничен. Все ребята, собравшиеся на сцене, тоже приехали из других регионов России. Их жизнь также поменялась: некоторые поступили в магистратуру в Москву, другие устроились на работу в крупнейшие гос. корпорации. Меня представили как самого младшего участника. Наверно, как пример того, что могут участвовать студенты младших курсов и занимать почетные места.

От экспертного совета, ректоров, главных гостей торжественной церемонии звучали интересные мысли: и то, что Министерство образования и науки официально поддерживает такую олимпиаду, и что она продолжает входить в платформу 14 проектов, курируемых президентом Владимиром Путиным, «Россия — страна возможностей».

Могу смело сказать, что олимпиада «Я — профессионал» стала отправной точкой моего профессионального роста! За полгода я посетил пять городов России: Тюмень, Москва, Нижний Новгород, Севастополь, Сочи — география участия, на самом деле, большая. Был участником зимней педагогической школы „Педагогическое созвездие“, летом прошел стажировку в „Артеке“, сейчас прохожу стажировку в образовательном центре „Сириус“ в Сочи. Я познакомился с экспертами в сфере образования. Наконец, я профессионально самоопределился».

Истории успеха дипломантов, а также результаты проекта «Я — профессионал» как социального лифта комментировали министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор СПбГУ Николай Кропачев, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор Первого МГМУ им. Сеченова Петр Глыбочко, генеральный директор компании «Яндекс» в России и HR-директор Елена Бунина.

«Я согласен с прозвучавшим мнением, что главная победа — это победа над собой, над стереотипами, сомнениями переживаниями. И самый главный приз олимпиады «Я — профессионал» — это возможность смело двигаться вперед, ставить перед собой крупные задачи и эти задачи решать, тем самым становясь сильнее, увереннее в себе и готовым к новым свершениям», — подчеркнул министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

«В проекте участвовало 100 компаний, заинтересованных в привлечении молодых и целеустремленных кадров. Нам хотелось увидеть как можно больше тех, кто, даже учась в магистратуре или ординатуре, ищет приложение своим талантам и профессиональным навыкам в ведущих компаниях России. И эти компании готовы предоставить свои площадки для стажировок и будущей работы», — заявил президент РСПП Александр Шохин.

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