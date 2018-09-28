Жительница Челябинска выращивает и бесплатно раздает саженцы дубов

СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-28T15:05:02+03:00

Мария выращивает деревца у себя на даче. Фото: из личного архива.

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Идея самой выращивать молодые деревца появилась летом прошлого года. На одном из сайтов бесплатно предлагали посадочный материал. Нужно было только оплатить доставку.

— Заказала желуди, а еще маньжурские и кедровые орехи. Вместе с заказом пришла инструкция по выращиванию. Зимой подготовила эти семена, а весной высадила в грунт у себя на даче. Получился целый питомник — три полноценных грядки. И вот к осени у меня дружно выросли почти сотня дубков, полтора десятка маньжурских (их еще называют корейскими соснами) и много малюсеньких кедров, — делится опытом Мария Сибатрова.

Начинающая «заводчица» дубков и кедров рассказала, что с самого начала планировала бесплатно раздать все деревца всем желающим. По совету супруга Мария разместила пост с предложением забрать саженцы в группе активных мам в соцсетях.

За лето саженцы подросли и окрепли. Фото: из личного архива.

Маша — сама молодая мама — не ожидала, что на это объявление откликнется столько горожан. Акцию организовали в центре Челябинска — на Алом поле. За час такой «зеленой акции» разобрали больше сотни саженцев!

— Я долгое время занималась спортивным ориентированием, оббегала все окрестные и не только леса, и мне приятно, когда тебя окружает природа, зелень, вокруг свежий воздух. Особенно по душе пихтовые породы деревьев и дубы. Воздух в таком бору просто обалденный. Дышишь, как пьешь из родника! Предложила горожанам посадить деревца у себя во дворе, в лесу или на даче. Все сказали, что так и сделают.

Мария намерена развивать свое «зеленое хозяйство». Весной планирует высадить еще больше пихтовых саженцев.