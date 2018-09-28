2018-09-28T15:41:23+03:00
Общество

Челябинск мусорный: в мэрии сказали, сколько еще жить с помойками

Больше всего работы в центре города и в «спальных» районах
Инна КУМЕЙКО
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Город обещают-таки расчистить от мусора. Фото: cheladmin.ruГород обещают-таки расчистить от мусора. Фото: cheladmin.ru
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400 контейнерных площадок города до сих пор завалены мусором. Всего у нас 2700 площадок. Еще 50 помоек ждут уборки в частном секторе Челябинска.

— Металлургический район отчитался о завершении уборки. В Тракторозаводском и Советском обещают закончить все в субботу. Больше всего работы в Калининском, Курчатовском и Центральном районах, — об этом заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев на брифинге в пятницу, 28 сентября..

ОТХОДЫ ТАСКАЮТ ТУДА-СЮДА

В понедельник, 1 октября, главы районов должны отчитаться о том, как потратили на уборку 14 млн рублей, выделенных из резервного фонда города на экстренную расчистку.

— Проблема только в том, что и на вновь вычищенных точках появляется мусор. Вероятно, его перевозят с еще не расчищенных точек. Решим и эту проблему, — говорит Тефтелев.

Кто таскает мусор туда-сюда? Может, уставшие от грязи горожане? Ведь есть случаи, когда челябинцы нанимали на свои деньги муксоровозы.

Досье

Мусорный коллапс в Челябинске начался после 11 сентября, когда для рекультитвации закрыли городскую свалку. Основные перевозчики, МУП «ГорЭкоЦентр» и ООО «ГорЭкоЦентр плюс», как утверждают власти, саботировали обязанности по вывозу твердых коммунальных отходов. Им стала невыгодна транспортировка ТКО на полигон в Полетаево: транспортное «плечо» выросло на 20 км в одну сторону.

В ОНФ назвали Челябинск самым грязным городом-миллионником России.

КРЫСЫ, МЫШИ, УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Очень быстро город зарос мусором: появились крысы и мыши, помойки расползлись по дворам. Мэрия ввела режим ЧС.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»: Челябинск стоял на пороге экологической катастрофы. Из-за бунта перевозчиков, снявших 90 мусоровозов с рейсов, технику пришлось просить в других городах.

Однако, режим ЧС не отменен и сейчас. Евгений Тефтелев пояснил, что чрезвычайной ситуация перестанет быть тогда, когда город полностью очистится от несанкционированных свалок.

Сегодня на закрытой на рекультивацию городской свалке, на полигоне в Полетаево побывал губернатор Борис Дубровский. После он провел закрытое совещание.

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