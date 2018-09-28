Долгожданное новоселье: в Челябинской области дольщики проблемных домов скоро получат ключи от квартир

28 Сент. 13:30 2018-10-01T08:40:52+03:00

В октябре будут достроены четыре многоэтажки

Изменить размер текста: A A

«Дорожная карта» по достройке проблемных домов в Челябинской области была составлена по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в августе прошлого года. Тогда глава района подчеркнул, что главная задача — предоставить участнику долевого строительства квартиру, которую он запланировал приобрести. В «дорожной карте» предусмотрены меры законодательного, организационного и финансового характера. Указаны сроки выполнения работ.

При правительстве Челябинской области создана рабочая группа, на заседания которой приглашают представителей участников долевого строительства. Каждый вариант требует «персонального» решения. Все работы носят исключительно открытый характер.

Пункт 1. «АКАДЕМ РИВЕРСАЙД»: ФИНИШ ВСЕ БЛИЖЕ

На днях состоялось очередное совещание рабочей группы по теме ввода в эксплуатацию проблемных домов с долевым участием. В октябре ключи от квартир получат дольщики четырех многоквартирных домов. Еще на нескольких объектах работы возобновляются после значительного перерыва.

Итак, три дома № 9, 30 и 100 ООО «Гринфлайт» в микрорайоне «Академ Риверсайд» сданы и готовы для заселения. Собрание участников долевого строительства уже проведено (обязательная процедура, когда застройщик находится в стадии наблюдения). Решено в скором времени передать ключи от квартир дольщикам. Жилье получит 541 семья.

Генеральный директор ООО «Гринфлайт» Олег Лакницкий заявил, что тема удовлетворения требований дольщиков будет закрыта до конца года:

— Сейчас квартиры в наших домах ждут около 1,5 тыс. человек. Около 800 из них получат жилье в октябре (дома № 16 и 79). Остальные — в декабре.

Еще около 40 человек отказались от замены квартир и решили ждать сдачи ранее выбранных домов.

Кстати, по плану застройщика ООО «Гринфлайт», отраженному в «дорожной карте», в нынешнем году должно быть построено семь из 15 домов, в которых заключены договоры долевого участника. Дольщикам еще восьми домов предложат квартиры схожей площади в этих сданных домах. Большинство граждан согласились на переезд.

ПУНКТ 2. «РЕЧЕЛСТРОЙ» И «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ: МОНТАЖ ЛИФТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ

В Чурилово, в микрорайоне «Lake City» будет сдан дом, где 236 дольщика. Параллельно будет проведена экспертиза еще двух недостроенных объектов ООО «Речелстрой» (3.25 и 5.7), которая покажет, все ли конструкции пригодны для продолжения работ. После экспертизы работы на обоих домах возобновятся.

В ЖК «Яркая жизнь» идут работы в доме № 8: здесь идет отделка и монтаж лифтов. Этой зимой дом подключат к отоплению. В доме № 3 от обременения освобождена 21 квартира: это важно для привлечения инвесторов и подрядчиков. Дома № 6 и 7 через суды двигаются к процедуре банкротства.

Есть положительные изменения в судьбе ЖК «Молодежный». По словам директора компании-застройщика в доме первой очереди идет отделка и благоустройство территории. Начинается монтаж окон. Готово к отгрузке оборудование для котельной.

Главную надежду на достройку домов дольщики «Молодежного» связывают с возможным появлением инвестора. Минстрой ведет переговоры с потенциальным инвестором.

ДОСЬЕ «КП»

В «дорожной карте» по решению проблем дольщиков, чьи права нарушены, 36 объектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Борис Дубровский:

— Мы ведем планомерную работу по сокращению числа дольщиков и завершению строительства проблемных домов. Есть положительные результаты. Будем продолжать работу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06