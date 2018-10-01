Небо, дедушка, самолет: пенсионер из Челябинска прыгнул с парашютом в 75 лет

СЕГОДНЯ 09:41 2018-10-01T09:41:18+03:00

Глеб Обидин спустился с неба в тандеме с инструктором. Фото: из личного архива героя публикации.

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Пенсионер Глеб Обидин в каком-то смысле легендарная личность. 30 лет назад он приехал в наш город строить метро. Тогда с друзьями их сняли с секретной стройки в Белорецке-16 и перебросили в миллионный Челябинск. Обещали квартиры.

— Рубили горизонтальную шахту у Торгового центра, — говорит дедушка Глеб. — Я первым шел и проверял породу. За мной товарищи прокладывали тоннель.

Тогда никто и не думал, что стройка века станет долгостроем. Квартиры первостроителям дали, а вот в метро до сих пор никто не проехал.

— Тоннель под Ла-Маншем прорыли всего за семь лет. А тут подземку осилить не можем. Наверное, я уже не прокачусь. А, признаться, так хочется, — улыбается Глеб Обидин.

ПОДАРОК СЕБЕ

Наш герой очень любит движение. Каждое утро начинает с зарядки. А потом непременно садиться за руль легковушки и едет по делам: в магазин, на природу.

— Если никуда не поеду, как будто и не живу!

Как-то сидя на берегу озера, он засмотрелся в синее небо. Высоко над горизонтом летел крошечный самолет.

— Вот бы мне туда и назад — с парашютом, — мелькнуло в голове пенсионера.

На свой 75-й день рождения он поехал на аэродром в Калачево. Нашел инструктора: хочу прыгнуть. Думал, что отчитают: куда тебе, старый. А инструктор: иди одевайся и деньги, не забудь, заплати.

Фото: из личного архива героя публикации.

Провели инструктаж и вперед!

— Прыгали мы в тандеме. Сначала все закрутилось и замелькало. А как раскрылся парашют, осмотрелся вокруг — красота. И я свободный, как птица. Очень мне это дело понравилось. В следующем году мне уже будет 80 лет. На день рождения обязательно прыгну снова.

МИР ТАКОЙ ИНТЕРЕСНЫЙ

За свою длинную жизнь Глеб Обидин повидал многое. Бывали трудные времена. Встречались плохие люди. Но зла на жизнь он не держит. Да и назад старается не смотреть. Несмотря на свой возраст, строит смелые планы, старается помогать близким.

С детства любит железки, что-нибудь мастерить из них. Занозой в сердце сидят истории про погибших на крупных пожарах. После трагедии во Владивостоке наш земляк придумал ящик с устройством для эвакуации с верхних этажей. А после пожара в Кемерово — трубы для массовой эвакуации из торговых центров. Сейчас пытается донести эти идеи до технарей.

— Я люблю жизнь, — говорит дедушка Глеб, — и советую сверстникам не сидеть в четырех стенах. Мир такой интересный!

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