Евпатория ищет таланты

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-01T10:06:33+03:00

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28 октября в Евпатории стартует общероссийский фестиваль детского творчества «Крымские каникулы». Организаторы приглашают юных мастеров вокала, танца и декоративного творчества провести пять дней на одном из красивейших курортов страны.

Пробный шар в крымскую осень

Как следует из программы фестиваля, опубликованной на сайте туроператора «Севил», цель конкурса — привлечь внимание государственных и коммерческих организаций к детскому творчеству, помочь педагогам-энтузиастам, которые в разных городах России вкладывают свои силы в молодые таланты. Спонсором, обеспечивающим расселение и экскурсионную программу для участников, выступает крупнейший туристический оператор Крыма, ООО «Севил».

«Идея фестиваля возникла спонтанно, — рассказал «Комсомольской правде» генеральный директор «Севил» Сергей Лукомский. — Нас поддержала администрация Евпатории, глава города Андрей Филонов, министерство культуры Республики Крым. Первоначальная задумка обросла деталями и сейчас я уверенно могу сказать: будет интересно».

«Крымские каникулы», по словам организаторов — первый шаг к созданию нового кластера детского отдыха на черноморском побережье. По их задумке, уже через несколько лет знаменитый курорт превратится в настоящий «Город детства» и уже вскоре сможет встать вровень со знаменитыми «Артеком» и «Орленком». Но сначала — все-таки первый конкурс детского творчества.

«Программа «Крымских каникул» очень насыщенная, скучать не придется, — рассказывает продюсер фестиваля Анна Радаева. — Кроме самого конкурса ребятам предстоит экскурсия в Севастополь, да и в Евпатории есть на что посмотреть. Все, конечно, привыкли к тому, что Крым — это прежде всего жаркое лето, но конец октября у нас — это прекрасная золотая осень. Зелень сменяется багрянцем листьев, но солнце еще теплое, так что можно будет и погулять, и полюбоваться нашими пейзажами».

Организаторы намерены сделать «Крымские каникулы» регулярным мероприятием для юных талантов со всей России. Но если конкурс в октябре 2018 года — пробный шар, то уже в 2019 году фестиваль будет проведен летом, а значит — станет еще более масштабным. Программа будущего летнего мероприятия уже готова, и, как обещают организаторы, школьники, которые достойно покажут себя этой осенью, будущим летом смогут рассчитывать на льготное участие в новом фестивале.

«Мы понимаем, что собраться с духом и отправить детей-школьников в дальнюю поездку осенью — совсем другое дело, чем планировать летние каникулы, — отмечает Сергей Лукомский. — Но, считаю, несколько сотен участников все равно наберется. То есть фестивалю — быть. Ну а о поощрении победителей «Севил» уже позаботился. Раскрывать тайну пока не буду: пусть наши награды для дипломантов и лауреатов станут приятным сюрпризом».

От стадиона до бального зала

Осенний Крым — это прекрасно. Но тем, кто приедет в Евпаторию побеждать, гулять будет особенно некогда: для участников приготовлена насыщенная программа. Конечно, для того, чтобы уравнять шансы, конкурсантов разобьют на категории по возрасту: судьи

будут отдельно оценивать ребят 7-9 лет, 10-13 и 14-17 лет.

Уже на второй день фестиваля стартует конкурс декоративно-прикладного творчества, в котором сойдутся мастера оригами, макраме, вышивки, плетения, создания витражей, обработки дерева, стекла и кожи — словом, любого рукоделия.

30 октября, после обзорной экскурсии по Евпатории и окрестностям, начнутся соревнования мастеров авторской песни, академического, народного и эстрадного вокала. Участвовать смогут как исполнители-одиночки, так и дуэты, трио, ансамбли и хоры.

Первый день ноября откроют танцоры. Подросткам предстоит показать мастерство в классическом, бальном, народном, спортивном танцах. Отдельные номинации предусмотрены для черлидеров и организаторов танцевального шоу. Кстати, оценивать хореографию будут очень известные среди танцоров-профессионалов люди: достаточно сказать, что председателем жюри выступит руководитель российской федерации танца, судья международной категории Валерий Гулай.

Особое внимание оргкомитет «Крымских каникул» уделяет инфраструктуре. Под выступления юных артистов городские власти выделяют стадион «Авангард» в центре Евпатории, а конкурс по хореографии пройдет в настоящем бальном зале. То есть — все по-взрослому.

«Соперничество будет серьезным, — обещает Анна Радаева. — Так, мы уже получили согласие на участие от известных творческих коллективов из Москвы. Но, уверена, уральцы и жители других регионов России могут конкурировать с москвичами на равных».

Номинации фестивальной и конкурсной программы:

«Вокальное искусство»:

* «Академический вокал» (соло, малая форма — дуэт, трио, ансамбль от 4 до 12 человек, хор 13 и более человек).

* «Народный вокал» (соло, малая форма — дуэт, трио, ансамбль от 4 до 12 человек, хор 13 и более человек).

* «Эстрадный вокал» (соло, малая форма — дуэт, трио, ансамбль от 4 до 12 человек, хор 13 и более человек).

* «Авторская песня» (соло, малая форма — дуэт, трио, ансамбль от 4 до 12 человек, хор 13 и более человек).

«Хореографическое искусство» (соло, дуэт, малая форма (3- 5 участников), ансамбль (6 и более участников):

* «Классический танец».

* «Бальный танец» (форма — только пара или ансамбль).

* «Народный танец» (этнический, народный, характерный. Танцы разных национальностей, с выдержкой стиля, техники и музыки).

* «Народный стилизованный танец» (исполнение народных танцев в современных обработках).

* «Эстрадный танец» (традиционные эстрадные характерные танцы, диско, классический джаз, смешанный стиль и другие).

* «Современные направления» (контемпорари, джаз-модерн, модерн, неофолк, афро-джаз, афро и другие, с выдержкой стиля и техники).

* «Эстрадно-спортивный танец» (сочетание хореографии, акробатики, гимнастики).

* «Мажоретки и черлидеры» (группа поддержки).

* «Танцевальное шоу» (в этой номинации дополнительно возможно использовать вокал (он не оценивается как отдельная номинация), трюки и т.д. Костюм выступает как дополнительный эффект в шоу).

«Декоративно-прикладное искусство»

* Художественная вышивка.

* Кружевоплетение (коклюшки, макраме, фриволите).

* Ручное ткачество, гобелен; лоскутное шитье.

* Художественное вязание.

* Роспись по ткани (батик).

* Бисероплетение.

* Плетение из лозы и соломки.

* Изделия из бересты.

* Художественная обработка дерева (роспись, резьба, инкрустация).

* Художественная обработка кожи.

* Декоративная игрушка (текстиль, керамика).

* Художественная обработка стекла.

* Витраж.

* Войлоковаляние.

* Художественная обработка металла (ювелирные изделия, чеканка, ковка).

* Бумагопластика, квилинг, скрапбукинг, декупаж, оригами.

С подробной программой фестиваля-конкурса «Крымские каникулы» и условиями участия можно ознакомиться на сайте крупнейшего туроператора Республики Крым ООО «Севил».

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