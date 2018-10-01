2018-10-01T11:04:54+03:00
Здоровье

Море зовет: пансионат «Урал» приглашает гостей в Анапу для безмятежного отдыха

И в деловые поездки
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Пансионат «Урал» — небольшой современный санаторно-курортный комплекс категории «четыре звезды», расположенный на побережье курорта Анапа. «Урал» отличается своей респектабельностью и по-домашнему уютной атмосферой.

О НАС

— Категория «четыре звезды»;

— закрытая парковая территория, бесплатная парковка;

— 226 комфортабельных номеров;

— ресторан шведской линии, бары, ночной клуб;

— сервис-пакет «все включено»;

— три бассейна с морской подогреваемой водой;

— современный SPA-комплекс;

— медицинский комплекс;

— анимация для детей и взрослых;

— кинозал, библиотека, конференц-зал.

НАШИ УСЛУГИ

— Санаторно-курортное лечение и реабилитация;

— SPA-ритуалы от ведущих брендов;

— туры выходного дня;

— услуга временного проживания на время деловой поездки;

— пляжный отдых;

— проведение выездных корпоративных мероприятий (семинары, конференции, тим-билдинг);

— лечение без пребывания в пансионате;

— система скидок.

КОНТАКТЫ

Пансионат «Урал»

Анапа, Пионерский проспект, 24.

www.anapa-ural.ru

Бесплатная горячая линия: 8-800-200-05-53.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия № ЛО-23-01-011404 от 13.07.2017, бессрочная.

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