Море зовет: пансионат «Урал» приглашает гостей в Анапу для безмятежного отдыха
Пансионат «Урал» — небольшой современный санаторно-курортный комплекс категории «четыре звезды», расположенный на побережье курорта Анапа. «Урал» отличается своей респектабельностью и по-домашнему уютной атмосферой.
О НАС
— Категория «четыре звезды»;
— закрытая парковая территория, бесплатная парковка;
— 226 комфортабельных номеров;
— ресторан шведской линии, бары, ночной клуб;
— сервис-пакет «все включено»;
— три бассейна с морской подогреваемой водой;
— современный SPA-комплекс;
— медицинский комплекс;
— анимация для детей и взрослых;
— кинозал, библиотека, конференц-зал.
НАШИ УСЛУГИ
— Санаторно-курортное лечение и реабилитация;
— SPA-ритуалы от ведущих брендов;
— туры выходного дня;
— услуга временного проживания на время деловой поездки;
— пляжный отдых;
— проведение выездных корпоративных мероприятий (семинары, конференции, тим-билдинг);
— лечение без пребывания в пансионате;
— система скидок.
КОНТАКТЫ
Пансионат «Урал»
Анапа, Пионерский проспект, 24.
Бесплатная горячая линия: 8-800-200-05-53.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Лицензия № ЛО-23-01-011404 от 13.07.2017, бессрочная.
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