Сериал бизнес-вумен «ИП Пирогова» выходит на ТВ

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-01T15:01:21+03:00

Это история не про тортики, а про людей, оказавшихся в непростой ситуации

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Телеканал «Супер» объявил о старте съемок нового комедийного сериала «ИП Пирогова». Роль главной героини — очаровательной домохозяйки Веры, посвятившей себя семье и кулинарии — исполняет звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская.

По сюжету, жизнь Веры размеренно катится по рельсам семейного счастья, пока измена мужа не заводит эти рельсы в тупик. Выставив неверного супруга из дома, Вера лишается не только доверия к мужчинам, но и средств к существованию. Тут самое время впасть в депрессию, но врожденная предприимчивость и талант к кондитерскому искусству внезапно открывают для Веры мир индивидуального предпринимательства. Оказалось, сладкий бизнес способен приносить хороший доход. Теперь вчерашней домохозяйке предстоит освоиться в роли бизнес-вумен, развить свой сТОРТап и заодно наладить личную жизнь.

Елена Подкаминская: «Меня сразу заинтересовал данный проект, ибо степень доверия, любви и абсолютной авторитетности к компании Yellow, Black and White для меня настолько высока, что вопрос моей готовности включиться в любую их затею всегда очевиден и однозначен. Образ новой героини привлек меня, прежде всего, своей почти полной противоположностью образу моей былой Виктории Сергеевны. Одно только то, что Вера — счастливая домохозяйка и в качестве хобби печет тортики — говорит о многом. Но в скором времени с ней произойдет ряд непредвиденных событий, которые в один миг перевернут ее жизнь».

«Мы не дали возможности Лене Подкаминской готовить в нашем предыдущем проекте на кулинарную тему, поэтому здесь она оторвется по полной. Но, конечно, «ИП Пирогова» — это история не про тортики, а про людей, оказавшихся в непростой ситуации. Мы объединили историю женщины с витавшей в воздухе темой домашнего кондитерства — получилась «ИП Пирогова», — рассказывает генеральный продюсер проекта Виталий Шляппо.

Сериал «ИП Пирогова» собрал на съемочной площадке блестящий актерский состав, в числе которого: Александр Панкратов-Черный, Данила Дунаев, Ксения Теплова, Василина Юсковец, Александр Константинов, Елена Валюшкина и др. Режиссером картины выступил Антон Маслов («Отель Элеон», «Бесстыдники», «Фитнес»). Старт съемок был отмечен, по традиции, разбитой тарелкой с подписями всех членов съемочной группы.

«ИП Пирогова» — это история современной женщины, которая довольно долго живет под крылом мужа и в какой-то момент у нее появляется возможность показать свое «я». На главную роль мы не рассматривали никого, кроме Елены Подкаминской. Елена — прекрасная, она чудесно чувствует драму и прекрасно работает в комедии. Я думаю, Лена к этой роли готовилась всю жизнь. Она любила, любит и будет любить, а наша история, в первую очередь, про любовь», — говорит режиссер Антон Маслов.

Премьера сериала «ИП Пирогова» на телеканале «Супер» запланирована на 2019 год.