Зима в Челябинской области: отопительный сезон стартовал

27 Сент. 11:00 2018-10-01T15:32:57+03:00

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В Челябинской области начался отопительный сезон. Первым делом, тепло давали в школы, садики, больницы и жилые дома горнозаводской зоны. По распоряжению губернатора Челябинской области за прохождение отопительного сезона отвечают главы муниципалитетов. К зиме-2018-19 гг регион готов более чем на 98%.

О том, как проведем зиму, о программе геазификации-2018 в Челябинской области слушателям радио «Комсомольская правда» — Челябинск» 95,3FM рассказал заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

«ОТЛИЧНИКИ» И «ДВОЕЧНИКИ»

— Можно с уверенностью говорить, что отопительный сезон в регионе стартовал вовремя. Начинается отопительный сезон по распоряжению главы муниципального образования. Проще сказать, у кого еще не подписан этот документ. Но по факту на 27 сентября не все еще подают тепло, так как температуры за окном достаточно высокие. Полностью подключили и социальную сферу, и жилищный фонд, например, в Кусинском районе, в Снежинске, в Катав-Ивановске и в Катав-Ивановском районе.

Губернатор Борис Дубровский вопросу подготовки региона к отопительному сезону и прохождению его на территории области уделяет первостепенное значение. Как это обычно бывает, есть «отличники» и «двоечники» в этой работе. Ответственность за подготовку к зиме и прохождение отопительного сезона лежит персонально на главе муниципального образования согласно 131 ФЗ. При этом, губернатор Борис Дубровский не только спрашивает с глав, но и помогает им подготовить территории к зиме. В этом году, например, из областного бюджета губернатором было выделено более 400 млн руб на подготовку к зиме. И плюсом к этому более 850 млн руб было выделено из местных бюджетов и средств предприятий в рамках утвержденных тарифов. То есть, в целом, подготовка к отопительному сезону в этом году превышает 1,2 млрд руб.

В работе сейчас остаются отдельные локальные участки либо тепловых, либо водопроводных сетей.

ЗАМЕНА НЕЭФФЕКТИВНОГО

— Огромный пласт работы — замена неэффективных котельных. Программа реализуется под непосредственным контролем губернатора Бориса Дубровского. Борис Александрович поддерживает инвесторов, и только благодаря этой поддержке нам удалось заменить 200 убыточных котельных. Это — передовой опыт, который оценивается на уровне министерства строительства РФ. Мало в стране регионов, где реконструкция теплоисточников идет за счет инвесторов. У нас это удается за счет того, что в рамках госпрограмм осуществляется строительство подводящих сетей и реконструкция существующих в рамках схем теплоснабжения и перспективных схем развития муниципальных образований. Остается 52 неэффективных котельных. Как правило, это очень небольшие теплоисточники. В этом году в работе 10 убыточных котельных.

Если на объект не находится инвестором, процесс замены осуществляется в рамках муниципальных программ.

ТРОИЦК: КОТЕЛЬНАЯ ЗАПУЩЕНА

— Отдельная тема — теплоснабжение Троицка. В городе построена новая котельная.

— Да. Котельная построена в рамках совместного финансирования концессионера и федерального бюджета, точнее федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. Котельная построена, ведена в эксплуатацию и уже работает в режиме подачи горячего водоснабжения. В городе четыре магистральных теплотрассы по обеспечению горячей водой и теплоснабжением. Три магистральных теплотрассы в работе, и ГВС подается всем потребителям. На четвертой магистральной теплотрассе часть многоквартирных домов получает услугу горячего водоснабжения. На участке теплотрассы в 350 м завершается ремонт и потом участок поставят под давление, и ГВС поступит в 30 домов, оставшихся пока без горячей воды.

Изначально лимит подачи газа на котельную был определен в 300 тыс кубометров в час, чего достаточно для режима ГВС и режима отопления в температурах воздуха в октябре и ноябре. Для того, чтобы обеспечить режим работы котельной в более холодных температурах воздуха, «Газпром газораспределение Челябинск», в рамках присоединения, заканчивает реализацию соответствующего проекта. Уже проведена врезка в сеть в сторону котельной, завершаются работы с другой стороны газопровода, и, соответственно, газ в полном объеме будет подан на эту котельную.

СПГ ДЛЯ ОТДАЛЕННЫХ ДЕРЕВЕНЬ

— В Челябинске успешно реализуется программа газификации. Сколько в этом году в Челябинской области домовладений получат голубое топливо?

— Тема газификации не менее важна, чем тема подготовки к зиме. Как такой программы газификации нет. Есть госпрограмма «Доступное и комфортное жилье», в ней есть подпрограмма модернизации тепловых источников и сетей теплоснабжения. Есть раздел «Газификация», в рамках которого губернатором выделятся из областного бюджета серьезные средства.

В Челябинской области все 43 муниципальных образования имеют подводящие магистральные газопроводы. А ведь еще недавно этого не было. Последними, кто был подключен к газоснабжению, стали Октябрьский, Уйский, Верхнеуральский и Нязепетровский районы. В этих районах требуются серьезные вложения, чтобы этот уровень довести до среднеобластного.

На важные работы губернатором Борисом Дубровским выделяется не менее 500 млн руб ежегодно. В этом году общий объем финансирования составляет 575 млн руб. В том числе, 555 млн руб — средства областного бюджета, еще 20 млн руцб область получила в виде субсидий из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие села».

— Как наш уровень смотрится по стране?

— У нас выше среднего по РФ уровень газификации и самый высокий в УрФО — 74%. Конечно, хотелось бы, чтобы все желающие могли пользоваться сетевым газом. Но у нас есть населенные пункты, находящиеся на большом удалении от существующих газопроводов. Для того, чтобы туда провести газ, требуются серьезные инвестиции. Есть расчеты по некоторым населенным пунктам, где менее 100 индивидуальных жилых домов, а протянуть газопровод будет стоить около 150 млн руб. И здесь вопрос можно решить, обеспечив население отдаленных поселков сжиженным природным газом. Сегодня есть такая возможность, которую губернатор Борис Дубровский активно поддерживает. Есть соглашение, подписанное Правительством Челябинской области и компанией «НОВАТЭК» по развитию этого вида топливо. Уверен, постепенно и в эти села мы либо с сетевым природным газом придем, либо с СПГ.