2018-10-01T20:27:30+03:00
Общество

Зачем вырубают сосны в городском бору в Челябинске

В лесничестве разъяснили подробности нашумевшей истории
Алексей МИКУШИН
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Кадр с видео Челябинского урбаниста.Кадр с видео Челябинского урбаниста.
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Мы уже писали о странной вырубке в Шершневском лесе. Там на полянке вдали от всех дорог лежали спиленные сосны. Челябинский урбанист Лев Владов недоумевал: зачем спилили столько деревьев, неужели здесь собираются что-то строить?

Мы обратились за комментарием в Шершневское лесничество.

— Это обычная санитарная вырубка, — говорит директор Шершневского лесничества Юрий Золотухин. — Пять лет назад в бору горел лес на многих участках. Деревья погибли. Постепенно лес начали поедать жуки-короеды. Деревья гнили. Места пожарищ превратились в непроходимые дебри. Ходить здесь было небезопасно, в любой момент на голову могла обрушиться сгнившая сосна. Поваленный сухостой в любой момент мог стать причиной новых пожаров.

По словам специалиста, строить здесь никто ничего не собирается, ведь Шершневский бор — это памятник природы областного значения и особо охраняемая природная территория.

— Пока мы вырубили гектар леса. До конца года здесь же уберем еще примерно в полтора раза больше. Есть еще две делянки — на местах былых пожарищ. Примерно по гектару каждая. Эти «мертвые» леса будут расчищены до 2020 года. Параллельно мы высадим в этих местах саженцы пихтовых пород деревьев.

КСТАТИ

В конце октября в Челябинске пройдут общественные слушания, посвященные созданию Зеленого пояса вокруг города. Городским паркам и скверам присвоят особый статус, по которому будет запрещена любая вырубка и стройка.

В этот список войдет 120 объектов. К примеру, урочище Монахи, Никольская Роща, Заячий остров и другие.

Сейчас от горожан ждут предложения о внесении в это реестр зеленых площадок в Общественную палату или в Челябинскую городскую Думу.

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