2018-10-02T10:25:58+03:00
Общество

В Челябинске объявлен конкурс профессионального мастерства PR-специалистов

«PRЕМИЯ-2018» имени Ольги Давиденко состоится 16 февраля 2019 года
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С 1 октября открылся прием заявок на участие в конкурсе профессионального мастерства PR-специалистов Челябинской области «PRЕМИЯ-2018» имени Ольги Давиденко. Призовой фонд конкурса составит 60 тысяч рублей.

Данный конкурс, организованный Клубом пресс-служб Челябинской области, является одним из проектов, направленных на сохранение памяти о безвременно ушедшей Ольге Давиденко — не только яркой журналистке, но успешном PR-специалисте, на протяжении 10 лет возглавлявшей отдел по связям с общественностью Управления федеральной почтовой службы Челябинской области, а с 2009 по 2015 годы являющейся председателем Клуба пресс-служб региона. Именно Ольга сумела объединить PR-специалистов Южного Урала, подняла не только престиж этой профессии, но и статус самого объединения, всегда поддерживала творческие инициативы коллег.

«PRЕМИЯ-2018» имени Ольги Давиденко будет вручаться по трем номинациям:

1 — «Лучший PR-проект года»

2 — «Лучший внутрикорпоративный проект года»

3 — «Лучшее корпоративное СМИ года».

Для участия в конкурсе принимаются проекты, реализованные в 2018 году. Оценивать творческие работы будет профессиональное жюри, в состав которого вошли ведущие эксперты PR-отрасли из Челябинской и Свердловской областей. Возглавляет жюри основатель Московской школы PR, Head of Business Development Toprater.com, лектор Стартап Академии Сколково Татьяна Яковлева. Прием заявок будет вестись до 10 января 2019 года на эл. адрес PremiyaOlga@mail.ru. А Торжественная церемония награждения победителей состоится 16 февраля 2019 года в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» на озере Банное в рамках Межрегионального Кубка СМИ по зимнему двоеборью имени Ольги Давиденко. Победитель в каждой номинации получит почетный диплом и денежную премию в размере 20 тысяч рублей.

По всем вопросам можно обращаться в Оргкомитет: 8 904 81 35 383 Мария Неволина, 8 932 018 16 00 Алена Вериго, 8 912 479 10 81 Эвелина Григорьева.

Отметим, что одновременно с «PRЕМИЕЙ-2018» объявляется прием заявок на участие в журналистском конкурсе имени Ольги Давиденко. Подробности — на сайте Союза журналистов Челябинской област

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