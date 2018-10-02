2018-10-02T10:25:58+03:00
Общество

Газификация в Челябинской области: СПГ для отделенных деревень

По распоряжению губернатора Бориса Дубровского на прокладку магистральных сетей выделено 505 млн рублей из регионального бюджета
Ольга АНТОНОВА
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Газ в доме – это тепло и уют.Газ в доме – это тепло и уют.
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Новая точка на карте Чебаркуля — активно строящийся микрорайон «Южный». Здесь возводятся современные индивидуальные жилые дома, получают участки молодые семьи. По распоряжению губернатора Бориса Дубровского выделены средства на газификацию перспективного микрорайона.

Дотация областного бюджета пойдет как на проектные, так и на строительные работы.

Проект газопровода высокого давления будет готов к концу года. В начале 2019 г. он пройдет госэкспертизу и весной начнется строительство. Более 300 домов «Южного» подключатся к газу.

— Тема газификации не менее важна, чем тема подготовки к зиме. В госпрограмме «Доступное и комфортное жилье», в ней есть подпрограмма «Газификация», в рамках которого губернатором выделятся из областного бюджета серьезные средства, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Сегодня в Челябинской области все 43 муниципальных образования имеют подводящие магистральные газопроводы. А ведь еще недавно этого не было. Последними, кто был подключен к газоснабжению, стали Октябрьский, Уйский, Верхнеуральский и Нязепетровский районы. В этих районах требуются серьезные вложения, чтобы этот уровень довести до среднеобластного.

— Как наш уровень смотрится по стране?

— У нас выше среднего по РФ уровень газификации и самый высокий в УрФО — 74%. Конечно, хотелось бы, чтобы все желающие могли пользоваться сетевым газом. Но у нас есть населенные пункты, находящиеся на большом удалении от существующих газопроводов. Для того чтобы туда провести газ, требуются серьезные инвестиции. Есть расчеты по некоторым населенным пунктам, где менее 100 индивидуальных жилых домов, а протянуть газопровод будет стоить около 150 млн руб. И здесь вопрос можно решить, обеспечив население отдаленных поселков сжиженным природным газом. Сегодня есть такая возможность, которую губернатор Борис Дубровский активно поддерживает. Есть соглашение, подписанное правительством Челябинской области и компанией «НОВАТЭК» по развитию этого вида топливо. Уверен, постепенно и в эти села мы либо с сетевым природным газом придем, либо с СПГ.

ЦИФРА

На важные работы губернатором Борисом Дубровским выделяется не менее 500 млн руб. ежегодно.

Всего в нынешнем году на газификацию Челябинской области направят более 750 млн рублей. Из регионального бюджета выделено 505 млн по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области». Еще 70 млн — по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Плюс, 150 млн рублей — за счет спецнадбавок за транспортировку газа, которую платят предприятия и коммерческие структуры

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ:

— Программа газификации в 2018 году позволит тысячам южноуральцев улучшить свой быт, поднимет уровень газификации Южного Урала до 71%. Для граждан наличие голубого топлива — важная составляющая при выборе места жительства. Развитие новых микрорайонов, оборудованных необходимой инфраструктурой, повышает их привлекательность, — подчеркнул Дубровский.

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