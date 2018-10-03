К педиатру через неотложку: в Челябинске мамы не могут вызвать врача

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-03T09:25:14+03:00

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Младшему сыну Елены К. всего годик. Не так давно он проснулся с тревожным кашлем. Лобик был не горячий, и все же мама решила вызвать врача. Не везти же сынишку на прием в поликлинику, где больные.

— Звоню по нужному номеру. Мне отвечает автоответчик: ваш звонок в очереди номер три, — рассказывает Елена. — Я минут десять провисела на трубке и бросила. Звоню опять — история повторяется.

Только к трем часам дня трубку взял живой человек. Оказалось, заявки на дом после обеда не принимают. Вызвать врача на завтра нельзя. Посоветовали звонить утром, а еще лучше — приехать в регистратуру.

— Как-то мы ездили в поликлинику утром. Но там тоже огромная очередь. Талонов нам не хватило. На этот раз я решила добиваться врача в неотложке. Приехал доктор, послушал сына и «поставил в актив». Только тогда к нам пришел педиатр из поликлиники.

ПО УТРАМ В ПОНЕДЕЛЬНИК — ПИКОВЫЕ ЧАСЫ

Увы, но случай этот не частный. В поликлинике на Молдавской, 11 мамы жалуются в соцсетях на недоступность педиатров. В худшую сторону, по словам мам, ситуация изменилась после объединения с детской поликлиникой № 8. Здесь мы и попросили прокомментировать инцидент.

— Сегодня мы переносим новые формы работы из поликлиники 8/1 в поликлинику 8/2 на Молдавской, — рассказал главный врач детской поликлиники № 8 Антон Рыжий. — К сожалению, не все родители знают о новшествах и поэтому сами создают себе трудности.

Месяц назад в поликлинике на Молдавской, 11 начала работать IT-телефония. Старые номера телефонов больше не отвечают, а новый номер 220-20-49 перебрасывает пациента в электронную очередь. Если не бросать трубку, а подождать, пока соединят с оператором, вызвать врача несложно.

— Правда, по утрам в понедельник у нас пиковые часы, — говорит Антон Рыжий. — Пробиться сложно, операторы не успевают, хотя у каждого лежит памятка с алгоритмом ответов. Но ведь доктора можно вызвать и другим удобным способом, но, увы, пациенты об этом не знают.

ГЛААВВРАЧ ЗАСЯДЕТ ЗА СОЦСЕТИ

Детская поликлиника № 8 уже не раз становилась объектом для критики. После очередной публикации в СМИ главврач собрал мам и пап на доверительный разговор. Приглашения за две недели развесили в поликлинике, выставили в интернете.

— Мы принесли кофе, печенье в наш актовый зал, расставили по кругу стулья, чтобы беседа получилась душевной. А пришли всего восемь родителей. Это очень печально, — говорит Антон Рыжий. — Встреча началась с негатива. Но потом люди поняли, как работает наша система, зачем нужны изменения. Даже пообещали нам помогать — объяснять что к чему другим мама и папам.

На встрече также решили реанимировать группу 8-й поликлиники в соцсетях. Главврач будет лично отвечать там на вопросы.

НА ЗАМЕТКУ

КАК ВЫЗВАТЬ ДОКТОРА НА ДОМ

1. По телефону поликлиники в порядке электронной очереди:

— 220-20-57(поликлиника 8/1);

— 220-20-49 (поликлиника 8/2).

2. Отправить сообщение на Viber:

— 8 (963) 470-67-87 (поликлиника 8/1);

— 8 (952) 521-70-06 (поликлиника 8/2).

Нужно сообщить ФИО ребенка, год рождения, адрес, симптомы. Если симптомы не слишком тяжелые, чтобы вызывать доктора, вам перезвонит оператор из клиники и предложит прийти на прием. Если ответного звонка нет, то в течение дня придет доктор.

3. По телефону единого колл-центра Челябинской области:

— 240-13-13 (можно вызвать врача, заказать талон к педиатру, а если вы стоите на диспансерном учете, то и к узкому специалисту).

4. На сайте talon.zdrav74.ru.

5. Прийти в регистратуру.

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