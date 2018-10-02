2018-10-02T16:44:27+03:00
Общество

«NAUKA 0+»: «Интерсвязь» приобщает школьников к высоким технологиям

В южноуральской столице в этом году масштабное мероприятие состоялось на базе Челябинского госуниверситета
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Лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала компания «Интерсвязь» выступила партнером регионального фестиваля «NAUKA 0+». Мероприятие для школьников прошло на базе Челябинского государственного университета.

Фестиваль науки «NAUKA0+» — крупнейший российский научно-популярный проект в области науки и технологий, который проводится ежегодно с 2013 года. «Он призван вовлечь в научную деятельность детей с раннего возраста, дать им почувствовать себя инженерами, изобретателями, заложить в них интерес и любовь к науке, воспитать новое поколение прогрессивных российских ученых и повысить престиж этой профессии», — подчеркивают организаторы.

В южноуральской столице в этом году масштабное мероприятие состоялось на базе Челябинского госуниверситета. Фестиваль посетили более 600 школьников и студентов, обучающихся в IT-сфере. Партнером проекта выступила «Интерсвязь», закрепившая за собой роль трендсеттера в сфере высоких технологий на Урале. Благодаря работе уникального интерактивного стенда более трехсот школьников смогли познакомиться с передовыми разработками компании в сфере «Умный город», в том числе с технологией «Теледомофон», телевизионной приставкой нового поколения «ISbox».

Кроме того, в ходе мероприятия школьникам была предоставлена возможность приобщиться к одному из самых востребованных направлений сферы IT — машинному обучению. Руководитель соответствующего направления компании «Интерсвязь» Дмитрий Ботов рассказал подрастающему поколению об основах этой дисциплины и пояснил, почему именно эта технология сейчас находится на пике популярности.

Добавим, что компания «Интерсвязь» регулярно не только принимает участие в различных образовательных проектах, но и является организатором крупнейших IT-конференций и хакатонов на Урале.

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