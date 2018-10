Джаз на вокзале: железнодорожники сделали уникальный подарок жителям и гостям Челябинска

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-03T07:49:16+03:00

Как бы это странно не звучало, но с середины XIX века железнодорожные вокзалы использовали не только как способ добраться из точки А в точку B. Железнодорожники решили, что возить пассажира с комфортом — это их прямая обязанность, но должны же быть еще более возвышенные цели. Так решили образовывать люд. Так в стенах вокзала стали устраивать вернисажи, ставить пьесы и играть концерты. В Челябинске добрую традицию продолжают по сей день. 1 октября там устроили джазовый перфоманс «Музыка в сердце города».

— Мы приурочили его к дню компании и к Международному дню музыки. Для пассажиров и гостей города выступил один из лучших джазовых составов страны «Уральский диксиленд» и эстрадный оркестр под руководством Антона Бугаева, — рассказали газете «Комсомольская правда» в пресс-службе ЮУЖД.

Фойе главного входа вокзала превратили в современный концертный зал. Над зрителями развесили «танцующую» иллюминацию. Белые шарики называются кинетическими. Их к нам привезли из Екатеринбурга. Фонарям задается ритм в такт музыке — и они тоже дают джазу.

Перед началом заботливо расставленные по фойе парадные стулья были заняты. Кому не хватило места, смотрели со второго этажа вокзала. Первыми воздух пронзили мощные духовые оркестра Бугаева. Исполнили задорный джазовый стандарт Sing, Sing, Sing. Следом были шлягеры Hit The Road Jack, Let My People Go. А дальше наши добрые мелодии «На Тихорецкую состав отправится» и «Голубой вагон».

— У вокзала особенная акустика, сложная площадка. Но звукорежиссеры настроили все так, что выступать было комфортно, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск одна из музыкантов.

— 15 лет РЖД сокращает расстояния между людьми, между городами и областями. Эти расстояния с каждым годом становятся все меньше, потому что скорости становятся больше, — отметил начальник ЮУЖД Анатолий Храмцов в перерыве между артистами.

Кстати, это не единственная акция ЮУЖД. На вокзале регулярно проводят фотовыставки и творческие перформансы.