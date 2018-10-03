Борис Дубровский наградил лучших учителей

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-03T10:10:10+03:00

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Конкурс губернаторский премий учителям — традиционный для Челябинской области. Пятьдесят педагогов с разных концов области прибыли на встречу с главной региона.

«ЕВРОСКИЛЛС»: НАШИ — ЛУЧШИЕ!

В Челябинской области сильная система начального, среднего, профессионального и дополнительного образования. И пример тому — победа челябинцев в составе сборной России на соревнованиях профмастерства «Евроскиллс-2018». Две золотые и одна серебряная медали — таков итог выступления южноуральских молодых профессионалов на престижном европейском первенстве. Все участники из Челябинской области удостоены медалей Константин Ларин (компетенция «Веб-разработка и дизайн») — «золото», Анастасия Распопова (компетенция «Визуальный мерчендайзинг и витринистика») — «золото», Максим Аксенов и Александр Арапов (компетенция «Мехатроника») — «серебро».

Среди номинантов премии много рационализаторов. По собственным методикам они тренируют детей в спортивных школах, обучают музыке, языкам. В Челябинской области творческая новаторская деятельность поддерживается.

— Распоряжением губернатора Бориса Дубровского созданы региональные инновационные площадки. Инициативы, которые имеют, как минимум, региональное значение, мы стараемся поддерживать. У нас несколько десятков инновационных площадок. И некоторые инновации заслуживают федерального уровня, ведь за статусом региональной инновационной площадки стоит федеральная инновационная площадка, — говорит министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

ГРАНТ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ КАМПУС, ИЛИ КАК УБЕДИТЬ ГУБЕРНАТОРА

Кстати, на церемонии награждения педагогов-лауреатов премии губернатора подвели итоги областного конкурса «Лидер в образовании». В каждом этапе участвовали 27 профессионалов — директора школ, заведующие детсадами, руководители органов местного самоуправления.

Абсолютным победителем второго областного конкурса стал начальник отдела информатизации Управления по делам образования администрации Кыштыма.- Участвуя в конкурсе, мы решали куда более сложные задачи, чем текущая работа. Потому в свои коллективы каждый участник вернулся с уникальным багажом новых знаний и умений. На третьем этапе одним из испытаний было публичное выступление на тему «Привлечение средств в образование». Мы должны были вытянуть целевую аудиторию, с которой по условиям конкурса должны были вести переговоры о привлечении средств. Мне достался губернатор. Я не испугался и не расстроился. На подготовку спича отводился час, за это время я изучил полномочия главы региона в выделении средств на развитие системы образования. Мой проект предусматривал грант губернатора на создание электронного кампуса образовательного учреждения. Многие школы готовы создать такую «умную» площадку, объединив все электронные ресурсы, чтобы обучать детей по-новому. Если и в реальности будет возможен такой грант, школы Кыштыма с радостью за него поборются, — говорит Зубаиров.

Прямая речь

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Есть два высоких слова, которые отличаются всего одной буквой: «призвание» и «признание». Между ними годы напряженной работы, которой отдаешься целиком, с душой и сердцем. Это большой путь, который каждый из вас прошел рука об руку со своими учениками. Мне очень приятно, что сегодня на нашей церемонии эти два важных слова близки, как никогда. Еще раз поздравляю вас с залуженным признанием и от всех южноуральцев говорю спасибо вам за искреннюю преданность своему делу, своему призванию.