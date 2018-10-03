Фотоконкурс для родителей гениальных детей

3 Окт. 10:50 2018-10-04T07:13:42+03:00

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— Мой Мишенька уже в полгодика внимательно рассматривает картинки в книжках!

— А мой Гришенька в год начал учиться считать на палочках!

Такие разговоры на детских площадках – далеко не редкость. Ведь каждая мама считает, что ее ребенок самый-самый. Специально для родителей малышей до пяти лет «Комсомольская правда» совместно с детским садиком-клубом «Божьи коровки» объявляет фотоконкурс «Мой маленький гений».

Условия просты: присылайте фото своего чада и расскажите о его суперспособностях. А читатели «Комсомолки» будут голосовать за самые, по их мнению, забавные снимки.

Конкурс продлится до 22 октября, а потом мы посчитаем «лайки» и наградим победителей.

Самым удачливым малышам достанутся сертификаты на обучение ментальной арифметике, на посещение изо-студии или занятий по раннему развитию детей до трех лет в садике-клубе «Божьи коровки». Победителей пригласят на семейные праздники и вручат фирменные книжки с раскраской.

Кроме того, все участники нашего фотоконкурса получат 50% скидку на приобретение абонемента в садик-клуб или английский мини-садик.

Детский садик-клуб «Божьи коровки» посещают малыши от 1,6 до 3,6 лет в группах полного и короткого дня. Ребята от 9 месяцев до 2 лет могут приходить на занятия по раннему развитию с мамой, а малыши от 4 лет с удовольствием посещают занятия по ментальной арифметике и изостудию.

А совсем недавно здесь презентовали проект английского мини-садика для детей возраста 3,5-5 лет. Его уникальность в том, что с детьми в игровой форме изучают английский и ментальный счет. На занятиях проводится артикуляционная гимнастика, развивается мелкая и общая моторика, а также используются элементы логоритмики. Мини-садик работает три раза в неделю с 9.00 до 12.00.

г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 12Д;

Тел.: +7 (904) 971 56 33

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От каждого участника в конкурсе может участвовать только одно фото. В конкурсе принимают участие малыши в возрасте от 0 до 5 лет!

Все конкурсные фотографии пройдут предварительную модерацию. Не переживайте, если не сразу увидите свой снимок: он загрузится на страницу конкурса через определенное время.

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - 1 голос в сутки. За соблюдением этого правила будет следить жюри. Любое нарушение будет приравнено к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

ВНИМАНИЕ!

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 89999999999.

Положение о конкурсе

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