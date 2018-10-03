Все из-за вейпа: шестиклассник упал из окна школы в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-03T16:38:58+03:00

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Мальчик лежал на асфальте во внутреннем дворе школы и бесцельно водил зрачками по небу. Он постанывал, пытался что-то пробормотать. И в этот момент изо рта шла кровь...

ЧП произошло днем 3 октября в школе Магнитогорска. Во время уроков шестиклассник упал из окна третьего этажа. Это 12 метров высоты. Первую помощь медики оказали ему на месте, а потом увезли прямиком в реанимацию. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

— После падения с третьего этажа подросток получил перелом правого и левого предплечья, пяточных костей и сотрясение головного мозга, — рассказали в управлении здравоохранения Магнитогорска.

— Он был весь в крови. Его трясло. Он что-то кричал врачам, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» одноклассники парня.

Одноклассники Сережи утверждают, что до этого у него был конфликт с учителем. На перемене вместе с мальчишками постарше курил в туалете электронную сигарету. Кто-то из учителей заметил дым. Разразился скандал. Педагог пообещала, что обо всем сообщит родителям.

— Испугался, что дома его накажут и во время урока отпросился в туалет. Пошел туда и спрыгнул, — пишет в социальных сетях ученица школы.

В школе ЧП не комментируют. Директора учебного учреждения вызвали в полицию. Семья ребенка характеризуется положительно.

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