Пять фактов о врио губернатора Курганской области

СЕГОДНЯ 17:32 2018-10-03T17:34:36+03:00

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Владимир Путин 2 октября принял отставку Алексея Кокорина, главы Курганской области и назначил врио губернатора региона 47-летнего Вадима Шумкова, экс-заместителя губернатора Тюменской области.

В Зауралье чиновник — не чужой. Он родом из села Шастово Курганской области.

ОБ ОДНОФАМИЛЬЦАХ

У Вадима Шумкова в правительстве Зауралья есть полный тезка. Это заместитель губернатора Курганской области, которого тоже зовут Вадим Шумков. Оба родились в Курганской области. Чтобы не произошло путанницы — важно запомнить отчества. Новый назначенец — Вадим Михайлович, а его заместитель — Вадим Олегович.

О СЕМЬЕ

Вадим Шумков женат. Супруга Юлия ресторатор. В Тюмени она была владелицей ресторана «Золотой кабан», расположенного в центре города. Вместе они воспитывают четверых детей. Старшие сын и дочь — двойняшки.

В 2009 году Юлия посоветовала мужу вести свой блог в интернете. Он прислушался и вскоре стал самым знаменитым блогером в городе.

О РАБОТЕ

До 18 лет Вадим Шумков жил деревне. Потом уехал учиться в Томский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Карьеру начал в 1994 году. Работал экономистом в банке, юрисконсультом в нефтяной компании «ЮКОС», арбитражным управляющим. Занимался бизнесом.

В правительстве Тюменской области Шумков с 2004 года. Возглавлял департамент экономики и инвестполитики. При нем инвестиционный климат Тюменской области был признан лучшим в России.

Фото: kremlin.ru

О БЛОГЕ

Блог Вадима Шумкова пользовался огромной популярностью у жителей Тюмени. Автор открыто отвечал на вопросы и не боялся острых комментариев. Много писал о политике, об истории края и даже о любви.

Однако в 2010 году Вадим Шумков удалил свой живой журнал без объяснений и комментариев. Тюменцы считают, что он слишком честно общался с народом и кому-то это не понравилось.

О ХОББИ

В одном из интервью Вадим Шумков заметил, что его хобби — это работа. Оно и понятно. Когда ты занимаешь высокий пост на государственной службе ходить на рыбалку или клеить авиамодели некогда. Но «Комсомолка» все же отыскала сведения о любимом увлечении Вадима Шумкова.

В детстве он мечтал быть археологом. Отсюда и увлечение — искать свидетельства ушедших эпох — монетки, пуговицы с военной формы.

Вот, что писал об этом в своем блоге Шумков:

— В выходные был в деревне и на час зашел в лес с металлоискателем- по старой памяти «покопать войну». Едва заметная линия окопов довольно густо перемежалась воронками от взрывов артиллерийских снарядов. Местность нашпигована военным металлом, включая острые как бритвы осколки снарядов и свинцовые шарики шрапнели. Достаточно быстро набралось несколько десятков гильз от винтовки Мосина. А еще нашел кусок четырехгранного штыка.

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