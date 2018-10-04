2018-10-04T07:59:05+03:00
Общество

Юрий Конников: «Учитель — это работа для будущего страны»

В канун Дня учителя педагогов Челябинской области поздравляет председатель областной организации профсоюза народного образования
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя! Каждый год этот замечательный праздник отмечается во всем мире.

Учитель! Нет важнее профессии на земле! Именно благодаря учителям наше образование развивается, а у страны есть будущее. Каждый учитель очень нужен на том месте, где сегодня трудится: в сельской школе, городской гимназии, лицее, колледже. Если особый статус учителя в России — предмет для обсуждений, то особые требования к учителю для многих — норма. На учителя вольно или невольно смотрят как на эталон, на него равняются, ему многое не прощают.

Конечно, в этой особенной профессии могут работать только особенные люди: с обостренным чувством справедливости, ответственности и большим сердцем.

Именно поэтому необходимо повышать статус учительской профессии, поддерживать учителей не только морально, но и материально.

Социально-экономическое положение учительства — это отношение государства, а престиж профессии — отношение общества. Поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы труд учителя в нашем обществе был по достоинству оценен и вознагражден.

Разрешите в этот праздничный день поблагодарить вас за подвижнический

труд, пожелать крепкого здоровья, большого счастья, душевной гармонии, творческих успехов, благополучия и воплощения в жизнь всех ваших замыслов.

«Комсомольская правда» присоединяется к поздравлениям. Мы верим в вас, учителя!

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