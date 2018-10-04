2018-10-04T11:20:33+03:00
Общество

Олег Артемьев возвращается на Землю!

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Сегодня завершается вторая космическая экспедиция большого друга сотрудников Группы компаний «МКС» и всех жителей Челябинска — Олега Германовича Артемьева. 4 октября космонавт вместе с астронавтами Эндрю Фойстелом и Ричародом Арнольдом возвращаются на Землю. Приземление спускаемого аппарата в степях Казахстана ожидается в 14:45 по московскому времени. Прямая трансляция будет вестись на сайте Роскосмоса.

«Пройдет несколько часов, и я снова буду стоять на Земле, вдыхать вкусный воздух Казахстанской степи, смогу обнять свою семью спустя 197 дней разлуки! — написал вчера на свой страничке в Инстаграме Олег Германович. — Пройдет несколько недель, и я снова буду скучать по космосу, по полету в невесомости и своей межударной космической семье, с которой провел последние полгода!»

Это была одна из самых продолжительных и самых сложных космических командировок Олега Германовича, в ходе которой были и форс-мажорные обстоятельства, и самый долгий выход в открытый космос: продолжительность пребывания Артемьева за пределами МКС составила 7 ч. 46 мин.! Кроме того, космонавт вместе с другими членами экспедиции провел более 60 различных научно-прикладных исследований.

А еще — передал привет сотрудникам Группы компаний «МКС» и всем жителям города Челябинска! Космонавт отметил весомый вклад представителей малой распределенной энергетики Челябинска в защиту экологии и окружающей среды, а самому городу пожелал «светить, жить, развиваться».

КОСМИЧЕСКИЙ ПРИВЕТ СОТРУДНИКАМ ГК "МКС" И ЖИТЕЛЯМ ЧЕЛЯБИНСКА.Смотри видео

Все жители города Челябинска, а также сотрудники Группы компаний «МКС» желают Олегу Германовичу Артемьеву удачного возвращения на Землю! И вспоминают музыкальный клип, который челябинские энергетики приготовили специально к отлету космонавта — 197 дней назад.

СЧАСТЛИВОГО ПОЛЕТА НА МКС!.Второму космическому полету Олега Артемьева посвящается..

Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода.

Отметим, что в Челябинске Олег Артемьев побывал в апреле 2016 года. В настоящий момент челябинские энергетики начали переговоры о приглашении космонавта в южноуральскую столицу весной 2019 года.

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