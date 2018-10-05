Трудоустройство бывших заключенных: как найти работу в Челябинске.

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-05T08:53:30+03:00

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Роману 35. Последние пять лет он пробыл, как говорят в прессе, в местах не столь отдаленных. За это время мужчина не только осознал проступки прошлого, но и освоил профессию электромонтера. Вышел на свободу, что называется, с чистой совестью и с большим желанием устроиться на работу, начав новую жизнь. Обратился в службу занятости. Как оказалось, не напрасно.

Как Центр занятости помогает в трудоустройстве бывшим заключенным, и какие субсидии получает работодатель, нанимая сотрудников такой категории граждан. Об этом рассказывает консультант отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Надежда Легких.

С тюремных нар — на работу

На самом деле социализироваться гражданам с криминальным прошлым непросто. Да и общество к ним относится неоднозначно. Мол, раз оступился, стоит ли ему доверять потом? Вернуться к жизни в обществе и найти работу таким людям помогают специалисты центров занятости.

Надежда Легких, консультант отдел программы мероприятий в сфере занятости населения Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области

— Для данной категории граждан вопрос трудоустройства особенно актуален. Человек, имеющий судимость, часто сталкивается с предвзятым отношением, ему порой сложнее доказать профпригодность своему будущему работодателю. Помимо этого при выборе места работы у осужденных имеется ряд законодательных ограничений, — говорит Надежда Легких. — Однако при поддержке со стороны общества и государства эти лица успешно трудоустраиваются и имеют положительные отзывы работодателей.

В 2017 году встали на учет как безработные 1025 южноуральцев с судимостью. Почти треть из них (27,4%) удалось устроить на работу через центры занятости населения. С начала 2018 года в службы занятости обратилось более 700 человек, вышедших из мест лишения свободы, на сегодняшний день на учете по безработице стоит 230 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/671686" frameborder="0"></iframe> Трудоустройство бывших заключенных: как найти работу в Челябинске.

Профессия по душе

При обращении в службы занятости с бывшими заключенными проводится индивидуальная работа по профориентации и подбору вакансии. Кроме того, экс-судимые могут бесплатно пройти обучение и получить новую профессию, востребованную на рынке труда. А после вместе со специалистами службы занятости подыскать подходящее место работы.

— В основном граждане, имеющие судимость, получают профессии слесаря различных направлений, швеи, электрогазосварщика, повара, стропальщика. Так как сейчас на рынке труда ощущается дефицит именно именно специалистов по рабочим профессиям мы советуем кадровым службам компаний и предприятий обратить внимание на трудоустройство лиц данной категории, — комментирует Надежда Легких. — Службы занятости не только помогают бывшим заключенным, но и наглядно демонстрируют работодателям: если человек оступился раз, это не значит, что, выйдя на свободу, он будет плохим работником.

Что получит работодатель?

В Челябинской области, как и в других муниципалитетах РФ, действует программа «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в 2017-2020 годах».

— В рамках этой программы компании, устраивающие на работу граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, по направлению органов службы занятости получают субсидию в размере 13 775,20 рублей за один месяц, — отмечает Надежда Легких. — Компенсация работодателю затрат на выплату заработной платы данным лицам действует в течение первых трех месяцев после их трудоустройства.

Важно: в программе субсидирования могут участвовать только те компании и предприятия, которые не имеют задолженностей по уплате налогов, страховых взносов, пеней и штрафов и иных просроченных задолженностей перед бюджетами всех уровней.

— Никаких особенностей, кроме наличия справки о судимости , при трудоустройстве таких граждан нет. Главное, чтобы желание и требования работодателя совпали с профессиональным уровнем и квалификацией работника, — подчеркивает Надежда Легких. — Работа — это важный этап социализации, многие люди, освобожденные из мест заключения, достойны этого шанса.

Узнать все подробности о трудоустройстве бывших заключенных и программе субсидирования работодателей можно по многоканальному телефону Центра занятости населения Челябинска 8-800-444-80-88 (звонок бесплатный) или на сайте szn74.ru.