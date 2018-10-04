Кто защищает братьев меньших?

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-04T15:37:26+03:00

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4 октября Челябинск вместе со всей планетой отмечает День защиты животных. «Комсомолка» собрала материал о лучших профессионалах, которые помогают братьям нашим меньшим жить и радовать своих хозяев.

World Animal Day отмечается с 1931 года 4 октября — в день смерти католического святого Франциска Ассизского. Святой жил в XIII веке и, по преданиям, обладал удивительной способностью находить общий язык с животными. Святой Франциск немало сил положил на сохранение дикой природы еще в так называемые «Темные века», и зоозащитники ХХ века почтили таким образом его память. С 2000 года отмечать праздник стало принято и в России. Сегодня World Animal Day особенно актуален: от рук человека ежедневно страдают не только дикие животные, но и домашние питомцы. За примерами жестокого обращения с собаками и кошками, увы, далеко ходить не надо.

Но даже если хозяева искренне заботятся о своих Мурке или Шарике, нежные чувства — еще не гарантия счастливой жизни домашнего зверя. На помощь приходят профессионалы. В Челябинске, по данным из открытых источников, на сегодня насчитывается 74 ветеринарных клиники, 320 зоомагазинов и «звериных» аптек, где можно получить консультацию, медицинскую помощь, купить любимцу полезный корм, лакомство или игрушку.

Айболиты от государства

На Южном Урале самым крупным государственным учреждением, чья задача — защита здоровья животных, является ОГБУ «Челябинская ветстанция». На самом деле это не одно учреждение, а сеть ветеринарных клиник в Металлургическом, Тракторозаводском и Курчатовском районах Челябинска. Государственные айболиты ведут прием ежедневно, в будни, выходные и праздники. По словам главного врача ветстанции Ивана Полоскова, учреждение предоставляет полный спектр ветеринарных услуг не только для привычных «городских» собак и кошек, «деревенских» лошадей, коров, свиней, кроликов, но и для экзотических питомцев — редких птиц, рептилий, грызунов и других зверюшек. Арсенал врачей ветстанции впечатляет.

Правильно диагностировать заболевание помогают лабораторно-диагностические исследования биологического материала — от соскобов шерсти и кожи и экспресс-тестов до биохимического исследования сыворотки крови и гематологических исследований. Техническое вооружение ветеринаров позволяет проводить УЗИ, рентген, гибкую и жесткую видеоэндоскопию, электрокардиограмму сердца.

Помимо терапевтических методов врачи берутся за хирургические операции: обработку ран, кастрацию (неприятно, но зачастую необходимо!), даже высокотехнологичные полостные операции. Для последних мохнатых и пернатых пациентов не требуется резать: современные малоинвазивные методы позволяют оперировать животных через единственный небольшой прокол.

К услугам хозяев животных — скорая ветеринарная помощь, ежедневно выезжающая во все районы Челябинска. В собственной сети специализированных аптек — около тысячи наименований лекарств, лечебных кормов и прочего необходимого для больных. Наконец, ветстанция располагает собственным интернет-магазинов товаров для животных, так что отдельные редкие товары челябинцы могут заказать непосредственно у производителей в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

«Забота о домашних питомцах — это только одна грань большой и сложной проблемы защиты животных, — рассуждает Иван Полосков. — Поэтому мы наряду с медицинской работой регулярно занимаемся просвещением горожан: приучаем детей к ответственному отношению к животным, стараемся стимулировать взрослых брать животных из приютов, участвуем в социальных акциях. Это единый день кастраций, «Выгодный четверг». Вообще же стерилизовать мелких домашних питомцев с 50-процентной скидкой в наших кабинетах можно более 60 дней в году. Это профилактика, которая, как известно, всегда предпочтительнее лечения. Именно поэтому наши специалисты присое

динились к рабочей группы Общественной палаты Челябинской области по организации помощи животным».

На заметку:

В подразделениях ОГБУ «Челябинская ветстанция» можно получить услуги в порядке живой очереди и по предварительной записи. Истории болезни по каждому пациенту хранятся бессрочно. В клинике ветстанции работают узкие специалисты по следующим направлениям:

— визуальная диагностика;

— лабораторная диагностика;

— работа с экзотическими животными;

— кардиология;

— травматология;

— офтальмология;

— стоматология;

— неврология;

— дерматология.

В честь Всемирного дня защиты животных Челябинская ветстанция объявляет неделю льготного обслуживания.

КОНТАКТЫ

ОГБУ «Челябинская ветстанция»

г. Челябинск, Свердловский тракт, 18А

Запись на прием по тел. (351) 214-14-14.

vetlechebnica74.ru

Вкусняшки через Мировую паутину

Куда чаще, чем медицинские услуги, домашним питомцам требуются куда более банальные вещи: вкусная и полезная еда, игрушки, удобные аксессуары, в конце концов — наполнитель для туалета. На помощь хозяевам приходят многочисленные магазины зоотоваров. Например, устроить четвероногому другу жизнь в кайф легко с помощью семи челябинских магазинов «Зоолайф». А главное — с помощью сети Интернет.

«По нашим наблюдениям, до 80 процентов постоянных покупателей зоотоваров — женщины, — рассказали «Комсомолке» в «Зоолайфе». — Хрупким дамам, согласитесь, нелегко ворочать 15-килограммовые мешки с сухим кормом или наполнителем для туалета. Поэтому для удобства клиентов мы организовали доставку товаров до дома. Оформить заказ на сайте можно и в рабочее время, а курьеры привезут требуемое вечером, вплоть до 23 часов».

Заметим, Интернет-доставка от «Зоолайфа» работает не только в Челябинске: ее услугами могут воспользоваться жители еще 26 городов Южного Урала: от Кургана до Сатки, от Магнитогорска до Каслей и Озерска. Главное при оформлении — не растеряться от изобилия выбора, ведь только линейка кошачьих кормов в сети насчитывает 30 брендов на любой вкус: от российских и европейских до канадских.

Кстати, последнее должно о многом говорить опытным хозяевам животных: Канадская система ухода за братьями меньшими заслуженно считается лучшей в мире во всем, от ветеринарии до производства еды и аксессуаров. Кроме того, у заказа по сети есть неоспоримое преимущество: на сайте можно познакомиться со всем ассортиментом товаров поставщика, а в магазине что-то может просто не поместиться на полки.

КОНТАКТЫ

Интернет-магазин «Зоолайф»

Г. Челябинск , ул. Енисейская 28/1

Запись на прием по тел. (351) 202-01-22.

zoolife174.ru

ZOOplanet: дефициту — нет!

Если перед покупкой новой игрушки для котенка или поводка для любимого пса хочется потрогать подарок руками — то лучше все-таки самому прийти в магазин. Жителям северо-запада и Металлургического района Челябинска далеко идти не придется: к их услугам целая ZOOplanet — розничная сеть из пяти специализированных магазинов товаров для домашних любимцев.

Клиенты «ЗООплэнет» отмечают: понятие дефицита тут отсутствует, на прилавках и полках найдется самый редкий товар: корм для отказавшегося уже от десятка марок капризного кота, панцирь каракатицы для экзотической птички (оказывается — немаловажная добавка в меню!), нужный размер тары и, бонусом — ненавязчивость, вежливость и компетентность продавцов. Последнее, кстати, большинство покупателей считают не менее важным (и редким) плюсом для магазина, чем даже ценовую политику. А цены в «ЗООплэнет», в отличие от ассортимента, невысоки.

Заметим в скобках: руководители сети ZOOplanet не ждут своего почти профессионального праздника — Дня защиты животных. Здесь стараются помочь не только домашним питомцам, но и мохнатым беспризорникам, которые еще не нашли своих хозяев. Сразу несколько общественных организаций, организовавших приюты для бездомных собак и кошек, регулярно получают помощь с «зоопланеты».

А покупатели, регулярно навещающие отделы ZOOplanet в гипермаркете SPAR на Братьев Кашириных или ТЦ «Победа», и не подозревают, что они тоже участвуют в спасении чьей-то мохнатой жизни. И World Animal Day — праздник именно для них.

КОНТАКТЫ

Магазин ZOOplanet

Братьев Кашириных,133 — 1 этаж +7(351)725-95-19

Электростальская, 18 — супермаркет Spar Экспресс +7(351)223-79-39

Сталеваров,5 +7-900-090-50-49

Сталеваров,66, 1 этаж +7(351)725-95-21

Проспект Победы,282, 1 этаж +7(351)725-93-90

Клиника «Велес-вет»: счастливая жизнь и достойные проводы

Наши питомцы дарят нам радость. И мы способны ответить им тем же. Правда, речь сейчас не об игрушках, не о вкусной еде. Настоящий хозяин заботится о здоровье четвероногого друга. А без помощи ветеринаров сделать это непросто.

Пятнадцать лет клиника «Велес-вет» предлагает челябинцам полный спектр ветеринарных услуг для домашних животных. Доброжелательный персонал и знающие свое дело опытные доктора помогут справиться с любой проблемой: от постановки простой прививки до проведения сложной операции.

«Велес-вет» — единственная клиника города, в стенах которой ведет прием стоматология для животных. Здесь проводят гигиеническую чистку и санацию ротовой полости, пломбируют и удаляют больные зубы. При переломе челюсти могут наложить шины, которые позволяют сохранить зубной ряд. При помощи брекетов могут исправить прикус. А также выполняют гингвопластику — перенос десны ради закрытия разных дефектов. Зверей осматривает и лечит ведущий специалист в области стоматологии ветеринарный врач DVM Club vеtеriпаrу dentists, эндодонт-ортопед Виктория Викторовна Рыжкова. Все процедуры проводятся под наркозом и безболезненны для пациента.

— Не забывайте: питомцы не пользуются туалетной бумагой и зубными щетками. А это значит, что вся микрофлора, которая находится на теле и под хвостом, попадает им в рот. Там бактерии вырабатывают токсины, которые поражают сердце, печень и почки, — рассказывает генеральный директор клинки «Велес-вет» Виктория Рыжкова. — Только регулярный профилактический осмотр, правильный диагноз и корректное лечение зачастую спасают животных от тяжелых последствий и смерти.

При клинике «Велес-вет» также работает ветеринарная служба «РитуалЭнимал», она похожа на ритуальное бюро для людей. «РитуалЭнимал» имеет свой специализированный крематорий для животных. Если в вашей семье случилось несчастье, можете вызвать врача из клиники прямо на дом. Ветеринар засвидетельствует смерть питомца и отвезет его тело на кремацию. Если питомец безнадежно больной, врач проведет гуманную безболезненную эвтаназию на дому. После сожжения прах животного вы получите в урне.

«Велес-вет» — это клиника, где о ваших животных заботятся как о собственных.

КОНТАКТЫ

КЛИНИКА «ВЕЛЕС-ВЕТ»

Ветеринарная стоматологическая клиника №1. Ветеринарная ритуальная служба «РитуалЭнимал».

г. Челябинск, ул. Котина, 5.

Запись на прием по тел. (351) 282-46-93.

www.veles-vet.ru

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