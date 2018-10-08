2018-10-07T20:19:21+03:00
Общество

В ежовых рукавицах: В Челябинске колючего малыша посадили на диету

Из-за неправильного питания лесной хищник едва шевелит лапками
Инна КУМЕЙКО
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У колючего питомца справа кличка - Хомяк. Фото: Андрей РОМАНОВ.У колючего питомца справа кличка - Хомяк. Фото: Андрей РОМАНОВ.
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Шесть ежей в зооприюте Карена Даллакяна «Спаси меня!» готовятся к зимнему сну. Все чаще проводят время в темных углах. Как зазеркалит лужи первый морозец, он и впадут в спячку.

ЕЖИ ЛЮДЯМ СПАТЬ НЕ ДАЮТ

В приют ежи попадают разными путями. Например, четыре года назад принесли обожженную в лесном пожаре беременную ежиху. Карен принял роды трех ежат с мягенькими еще колючками. Малыши подросли и их выпустили в лес. Ежиха оправилась от ожогов и три года прожила в приюте.

Из нынешнего колючего племени три ежика — декоративные. Еж — не кошка, не погладишь. Люди спят, а они по ночам топают лапками, шуршат, сопят. Звери-то они ночные. Наигрались с ними хозяева, да отдали ветеринару.

Еще три ежа — лесные. Их сбили автомобили на шоссе за городом. И есть среди них особенный — толстый-претолстый.

КСТАТИ

Карен Даллакян принимает ваши вопросы на радио «Комсомольская правда» -Челябинск» (95.3 FM) каждый четверг с 8:30 до 09:00 . Телефон прямого эфира 8 (351) 7000-95,3.

МОЛОКАМ ЕЖАМ НЕЛЬЗЯ

— Этого ежа мы назвали Хомяк из-за его тучности. Принесли нам его хозяева три месяца назад, и весил он 2,4 кг. Как небольшая кошка. Даже лапами с трудом перебирал, ведь нормальный вес лесного ежа — максимум кило, — объяснил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Карен.

У Даллакяна в приюте живет шесть ежей. Фото: Андрей АБРАМОВ.

У Даллакяна в приюте живет шесть ежей. Фото: Андрей АБРАМОВ.

Хомяка подобрали раненым на дороге, отнесли к ветеринару. Ежу назначили гормональные уколы. Вот его и разнесло. Плюс неправильное питание.

Где в городе добыть лесной рацион: слизней, улиток, жуков, кузнечиков? Кормили хлебом и молоком. А от молока у ежей несварение.

КРУТИ БАРАБАН, ХОМЯК!

Даллакян посадил Хомяка на жесткую диету. Взял в ежовые рукавицы: никаких вкусняшек. Только мучные черви. Это легкая и питательная пища. Поставил в вольер ежу вращающийся барабан, который любят крутить белки и хомяки.

— Поначалу Хомяк опрокидывал колесо, еле лапками шевелил: толстые бока мешали. Но мы были упрямее. И наш еж схуднул. Сейчас весит 1,6 кило. В зимней спячке еще потеряет жирка. Выпустим его следующей весной в лес. Там не до жиру: охотиться за пропитанием придется самому, — говорит ветврач.

КСТАТИ

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