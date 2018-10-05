В Крым пришел «Рифей»

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-05T11:19:45+03:00

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В Республике Крым пущен в эксплуатацию первый «Рифей». Это событие можно приравнять к промышленной революции. Технологические цепочки, долгое время ориентированные на внутренний рынок и Запад, сейчас радикально меняются. В этой перестройке активно участвуют машиностроители из Златоуста.

Всерьез и надолго

Нельзя сказать, что путь в Крым получился легким и приятным, как местные вина. Без малого 26 лет местная промышленность была заточена под украинское оборудование. Немало производителей работает и на европейском «сэкондхэнде» — дешево, а если сломается, можно быстро купить такое же и там же.

Тем не менее первый «Рифей» уже дает продукцию, и этот процесс, считают в «Стройтехнике», служит самой лучшей рекламой, убеждающей: сделанное в Златоусте оборудование ничуть не дороже, зато в разы надежнее и технологичнее.

— Первый «Рифей-Полюс» — наша точка роста в Крыму, — рассказывает генеральный директор завода «Стройтехника» Алексей Белов. — Он запущен, он работает, и мы видим, что интерес к нему высокий. Спрос на продукцию, которую он выпускает, подобно вирусной рекламе, формирует спрос на само оборудование. Я уверен, что со временем эта точка превратится в полноценный плацдарм. Мы пришли в Крым всерьез и надолго.

Конечно, перестроить весь уклад промышленности стройматериалов враз вряд ли получится. Но здесь на руку могут сыграть санкции: если они продолжатся, процесс значительно ускорится.

Инновационный комплекс «Рифей-Прогресс », изготавливается под конкретного клиента.

Год премьер

Сейчас в «Стройтехнике» запускают в серию сразу две новинки. Во-первых, расширенную версию топового изделия «Рифей-Буран-2». Второе поколение прессов двукратно увеличило производительность. Добиться этого удалось оригинальными конструкторскими решениями. У второго «Бурана» изменился рабочий ход, выросла масса, давление в гидросистеме, энергия вибрации.

Еще одна громкая премьера этого года состоялась 26 апреля, в день рождения завода. И в скором времени инновационный, полностью автоматизированный комплекс «Рифей-Прогресс» отправится к одному из заказчиков, которые присутствовали на событии. Эта «космическая» новинка — не массовая продукция. Она — как премиальный гоночный болид, который строится под конкретного клиента, с тщательным согласованием каждой детали, каждого размера. «Рифей-Прогресс» производит все операции с готовыми изделиями: укладывает их на поддоны, снимает со стеллажей пустые поддоны, ставит туда полные. В этом году будет выпущено (и, конечно же, продано) три таких комплекса.

Врезка

«Рифей-Прогресс» в час может производить:

1620 стеновых блоков,

360 бордюрных камней,

144 квадратных метра тротуарной плитки.

Будущее за роботами

Рабочее название совершенно нового проекта, который «Стройтехника» сейчас реализует вместе со своими партнерами, пока не придумали, но слово «Робот» там, скорее всего, будет точно.

— Мы на полном серьезе прорабатываем с нашими челябинскими партнерами проект изготовления собственных роботов. Подобные «трудятся» сегодня на нашем производстве, — сообщил Алексей Белов. — Это задел на очень дальнее будущее. Но на первом экспериментальном роботе-прототипе красную кнопку «пуск» мы нажмем уже в этом месяце.

Идея сотрудничества возникла после того, как челябинская компания оценила производственные возможности «Стройтехники», позволяющие воплотить в «железе» самые смелые идеи.

— Оказалось, что в роботе ничего сложного и сделать его нам по зубам, — отметил Алексей Белов. — Пока мы разрабатываем робота для себя, это рациональнее, чем покупать готовое изделие, и не задумываемся о том, сможем ли делать аналогичные изделия на продажу. Но наши партнеры в нас верят. Они разрабатывают для нас только «мозги» и программы. Остальное — пластик, железо, приводы и провода, а также окончательная сборка — за нами.

«Рифей-Прогресс» производит все операции с готовыми изделиями в автоматическом режиме.

Конечно, полностью заменить человека не сможет ни один робот. А вот сделать его труд безопаснее, проще, выполнять операции в агрессивных средах — вполне. И роботостроение, возможно, станет еще одним будущих направлений для «Стройтехники».

Меняемся сами — меняем мир

«Стройтехника» — одно из немногих златоустовских предприятий, не «зацикленных» только на производстве. И целый район, который появился в городе благодаря основателю завода Валерию Ростову, — лучшее тому подтверждение. Сегодня на Красной Горке заработал культурный центр имени В.А. Ростова. Там проводятся конференции и выставки самого высокого уровня, в банкетном зале коллектив предприятия отмечает важные для себя события, а на первом этаже готовится принять гостей города мини-отель.

— Обустройство района — наше хобби, — улыбается Алексей Белов. — Это не приносит дохода, но ведь нельзя все мерить только деньгами. В этом городе живем мы, здесь живут люди, работающие на нашем предприятии, будут жить наши дети. Мы совместными усилиями меняем мир к лучшему. И будем продолжать это делать и дальше.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Быть машиностроителем — это не только труд, требующий колоссальной ответственности, — это искусство, это философия, это образ жизни. Мы постоянно в этом убеждаемся, поскольку машиностроение — одна из основ экономики Златоуста и Челябинской области. Машиностроительное производство сегодня во многом определяет уровень развития общества. Благодаря нашим общим усилиям сохранен производственный потенциал и кадровый состав отрасли, расширяется рынок сбыта, идет освоение перспективных видов конкурентоспособной продукции, реконструкция производства.

Коллектив завода «Стройтехника» сегодня задумывается о далеком будущем и берется за реализацию проекта, который позволит сделать огромный шаг вперед и открыть для себя совершенно новое направление развития. И я уверен, что нам по силам ответить на любой из вызовов, которые бросает нам современный быстроменяющийся мир и успешно решить все стоящие перед нами задачи.

Я горд за наш коллектив — без вашего упорного труда, без вашей стальной выдержки, без ваших талантов, мы бы ничего не добились.

От всей души с Днем машиностроителя поздравляю всех наших коллег, партнеров и заказчиков, а также ветеранов машиностроительной отрасли, которые являются примером

добросовестного отношения к труду, преданности родному предприятию и любви к избранной профессии.

Успехов, здоровья, благополучия и новых трудовых побед!

Алексей Белов, генеральный директор завода «Стройтехника».

На правах рекламы.