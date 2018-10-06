Малыша с гноящимся глазом три дня не принимали в больницах Челябинска

СЕГОДНЯ 19:00 2018-10-05T19:10:03+03:00

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Уже полгода Тёма (имена героев изменены - ред.) живет с шишечкой на глазу. Врачи поставили ему диагноз «халязион». Внутри нижнего века растет уплотнение. И в любой момент оно может наполниться гноем.

— Тёму пытались лечить консервативно: в ход шли капли и мази. Но они не помогли, — говорит мама мальчишки Марина. — Офтальмолог предупредила: если вдруг загноится — бегом к врачу!

И такой день настал. В понедельник у мальчика на нижнем веке появилась полоска гноя. Мать отвела Тему в садик, а сама села на телефон, чтобы взять талон к офтальмологу.

ЛИБО ЗА ДЕНЬГИ, ЛИБО НИКАК

Спустя пару часов безответных звонков трубку в регистратуре все-таки взяли. Но оказалось, что ни к педиатру, ни к офтальмологу талонов нет. Посоветовали обратиться в травмпункт.

Таскать по городу четырехлетнего малыша не хотелось. Марина стала обзванивать медицинские учреждения. Но травмпункт отказал: «У вас не травма, езжайте в офтальмологию детской больницы».

Там маму развернули: «У вас нет направления. Без направления только за деньги. Или попробуйте в ОКБ №3». Там ребенка не приняли тоже: «Ищите детского доктора».

— За целый день бесконечных звонков я ничего не добилась. В платном медцентре мне сразу сказали: может вскрыться нарыв, вам нужна операция под наркозом. Нужно с полисом ОМС срочно в стационар.

ДАЛЬШЕ ОХРАНЫ НЕ ПУСТИЛИ

Во вторник мама повезла Тёму во взрослую больницу.

— Вышла женщина, уже в верхней одежде, зато явно при должности. Посмотрела на сына и не поверила, что нас не принимают. Дала задание разобраться. К нас спустился мужчина-координатор. Объяснил, что лицензии на работу с детьми у них нет. И отправил нас снова в ОКБ № 3, — рассказывает Марина.

Уже в десятом часу вечера Тема с мамой приехали в «тройку». Мальчика все-таки осмотрел доктор. Вскрывать гнойник врач отказался, выписал капли и отправил домой. Дома Марина вызвала «скорую». Фельдшеры предложили отвезти Тему… в ОКБ №3.

— У меня началась паника, — признается Марина. — Гнойник мог вскрыться в любой момент. Возможное осложнение — сепсис. Иногда он ведет к ампутации глаза. Да и мозг может пострадать…

НА ОПЕРАЦИЮ? В ОЧЕРЕДЬ!

В среду женщина настояла, чтобы сынишку приняли в поликлинике, без талона. Когда Тема зашел в кабинет, нарыв вскрылся и залил глаз гноем…

— Я не уверена, что весь гной вышел. Но операцию сделают только через три недели, — возмущается мама. — Сейчас нам нужно собрать кучу анализов. А талонов к узким специалистам нет…

С жалобами на медиков женщина обратилась в Следственный комитет и в свою страховую компании. Ее историю проверяют.

С БОЛЬНЫМИ ГЛАЗАМИ — в «ТРОЙКУ»

Елена ЯДЫКИНА, главный детский офтальмолог минздрава Челябинской области:

— Если возникла острая ситуация, сразу идите с ребенком к врачу. В рабочее время это, прежде всего, поликлиника по месту жительства. Берите нулевой талон и — на прием к специалисту. И обязательно предупредите в регистратуре, что вам нужна неотложная помощь.

Если ребенок заболел ночью или в выходные, обращайтесь в Областную клиническую больницу №3 (пр. Победы, д. 287, тел.: (351)749-96-68, 749-98-51). Там оказывают экстренную и неотложную медицинскую помощь по офтальмологии.

Если мама считает, что помощь ребенка оказана несвоевременно или не в полном объеме, жалуйтесь в минздрав региона или в страховую компанию (номер ее круглосуточного телефона написан на обратной стороне вашего полиса ОМС).

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