Герои, которых мы заслужили: смерть с косой патрулирует улицы, а Человек-арбуз торгует на рынке

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-05T19:10:03+03:00

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Супергерои живут среди нас. Они ведут двойную жизнь. Днем — тихие клерки, а ночью — гроза преступников. И это не комиксы! Это реальная жизнь — в российских городах есть свои супермены.

Конечно, в большинстве случаев люди надевают на себя красочные костюмы и скрывают лица под масками ради эпатажа и славы, которую нынче легко получить с помощью Интернета. Но есть и примеры, когда костюмированные персонажи совершают реальные благие дела.

Рассказываем, кто эти люди и в чем их суперсила.

Чистомэн (Челябинск)

Миссия: сделать город чистым

Суперсила: избавляет от мусора в головах

Слоган: переходи на сторону чистоты!

Он носит зеленую маску и ловит грязномэнов. Пожалуй, это самый известный супергерой в России. Периодически он залетает в другие города, чтобы показать пример. Мол, смотрите: мусор сам себя не уберет, а если взяться, то за полдня можно очистить целый парк. Однако, неблагодарные людишки продолжают сорить направо и налево, а потом бьют тревогу: «Чистомэн, спаси! Утопаем в грязи!» А он отвечает:

— Я вам не клининговая служба. По вызову не работаю. Моя цель — своим примером заразить вас. Вперед!

Вот он - Чистомэн! vk.com/chisto_men

У Чистомэна есть большая команда под названием «Лига чистоты» и более 16 тыс. подписчиков в соцсети. А это уже сила!

Мертвый Очень-Мертвый (Курган)

Миссия: сделать город лучше.

Слоган: герой, которого вы заслужили

Утверждает, что родился 6 июня 1906 года. Но о себе заявил только прошлым летом. Поначалу люди шарахались от человека в костюме смерти. На него жаловались, что своим видом пугает детей и стариков. Появление именно такого персонажа в Кургане сам Очень-Мертвый объясняет названием города:

— Слово «курган» означает могильный холм, поэтому вы видите меня в образе смерти. Но не это главное, в таком костюме легче достучаться чиновников и горожан.

Мертвый- Очень Мертвый призывает народ к порядку в городе. Фото: vk.com/id495204631

Смерть с косой разгуливает по городу не просто так, а с социальной миссией. Эпатажный общественник обращает внимание на опасные места: водоемы, где запрещено купаться, открытые люки и т. д. И делает фото и видео-ролики на их фоне.

Человек-Антиголубь (Екатеринбург)

Миссия: чистый музей, и никаких голубей!

Оружие: антиголубиная табличка

В прошлом году музей истории Екатеринбурга опубликовал в Интернете оригинальную вакансию — «человек-антиголубь». Дело в том, что птицы облюбовали фасад музея — их тут постоянно прохожие подкармливали. Из-за продуктов голубиной жизнедеятельности здание выглядело очень непривлекательно. А ведь это памятник архитектуры, которому 200 лет!

Студент Константин Лескин решил, что супергеройская вакансия как раз для него:

— Я не люблюголубей с тех пор, как вырос до 204 см, и эти назойливые птицы стали врезаться мне в голову.

Антиголубь не дает голубям пакостить на памятник архитектуры.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Костя с удовольствием надел на себя маску и взял в руки табличку с перечеркнутым голубем. Каждый день в течение нескольких месяцев он шугал птиц и объяснял сердобольным людям вокруг музея, что кормить их здесь не следует.

Миссия выполнена!

А ну пошли, окаянные!Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жнец (Москва)

Миссия: борьба с преступностью

Слоган: зло должно быть наказано!

Его назвали химкинским Бэтменом. А он себя — первым настоящим супергероем человечества по имени Жнец:

— Я борюсь с болезнью, которая давно поразила общество, с преступностью, — говорит он в своем видеообращении на канале Youtube. — Я отслужил много лет в спецподразделениях, прошел две горячие точки. Я никого не убиваю, не превращаю в инвалидов, я искореняю то зло.

Жнец. Такого встретишь ночью, язык проглотишь от страха. Фото: кадр с видео на канале youtube.com

Весь в черном, он выходил на улицу под покровом ночи. Ловил преступников и передавал их полиции. Фотоотчеты выкладывал в соцсети. Как утверждает сам Жнец, на его счету десятки задержаний наркоторговцев, насильников, грабителей. Он ловил их на месте преступления, снимал на камеру, связывал и притаскивал к дверям полицейского участка. Либо вызывал на место преступления наряд, а сам держал преступника.

Но вот уже почти год его видеоблог не обновлялся. В одном из обращений Жнец говорил, что ему нечего терять. Подписчики его блога решили, что он был смертельно болен и, видимо, сил на борьбу со злом у него больше нет…

Человек-арбуз (Курган)

Миссия: продать все арбузы

В группе «Интересный Курган» на сайте «ВКонтакте» выложили забавное фото с подписью «Лучший продавец арбузов в городе». На снимке — человек-арбуз, иначе и не скажешь.

— Новый супергерой! — тут же окрестили пользователи соцсети.

— У него должна быть помощница «с дыньками», — пошутила подписчица группы.

Ну как пройти мимо товара, у которого стоит такой продавец! Фото: vk.com

Под арбузной маской прячется молодой человек по имени Влад — местный предприниматель. Он продает арбузы и дыни на рынке. Говорят, весьма успешно. Креатив помогает!

Человек-Петербург (Санкт-Петербург)

Миссия: борьба за культуру в культурном городе

О себе супергерой в классической черной маске и красном плаще заявил громко:

— Я — оофициальный представитель совести в городе на Неве. Делаю «ай-ай-ай» тем, кто мусорит мимо урн и выгуливает собачек на газонах.

Человек-Петербург называет себя Совестью культурного города. Фото: соцсети.

Человек-Петербург даже записал видеообращение с просьбой взять его на работу помощником губернатора, но власти оставили это без внимания. Хватило борца за культуру на четыре года. Сейчас вакансия свободна.

Тросикмен (Магнитогорск)

Миссия: борьба с блатными парковками

Этого народного супергероя никто не видел. Его фото нет в соцсетях. Прозвище Тросикмен ему дали горожане, после того, как он написал в интернете обращение:

— Я объявляю войну самодельным конструкциям, с помощью которых предприимчивые автолюбители резервируют себе парковочные места возле дома.

Тросикмена никто не видел. Он боролся против таких ограждений. Фото: соцсети.

На самом деле в городе пошла мода: вбил во дворе колышки, натянул между ними металлический трос, защелкнул замок — личная парковка готова. С помощью заявлений в Администрацию Тросикмен добился демонтажа десятка незаконно установленных столбиков с тросиками. И в конце концов отучил людей отгораживать себе места на стоянке.

И это еще не все…

Супергероев нашего времени можно разделить на несколько видов.

Несут благую миссию. Так в Ростовской области боролся за экологию Человек-гриб. Гигантский Еж в Пензе прошлой зимой переводил бабушек через дорогу, расчищал парковку для инвалидов и помогал автомобилистам.

Надевают плащи ради хайпа в соцсетях. К примеру, прославился на всю страну загадочный Челябинский Мститель. Он выкладывал в Интернет свои прогулки по ночному городу и пафосные речи о борьбе со злом. Но его реальных дел никто не подтвердил. В Казани орудовал Голубь Мударис. С маской птицы на голове он критиковал городское устройство, но скатился в съемку роликов с претензией на юмор. Образ прожил недолго, так как настоящим героем быть нелегко.

Однодневные. В Перми эпатировал публику Человек-репей. Облепившись репейником с ног до головы, прилеплялся к прохожим. Глупо? А для Интернета — самое то. Еще в Перми был Пермяга, а в Копейске — СуперКолек. Это одноразовые «супергерои», которых хватило только на один ролик.

Внимание! На вас движется Человек-репей. Фото: соцсети.

Коммерческие. Иногда супергероев используют предпрениматели. Так в Самаре есть Булкамен, а в Челябинске — Сантехмен.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Их не заметили в детстве

— В психологии есть понятие «кувшин эмоций». На самом его дне находится базовая потребность быть замеченным: «Я есть». У некоторых людей она выражается таким гипертрофированным способом, потому что, возможно, не была удовлетворена в детстве. Родители не уделяли внимания, и данная потребность в этом человеке очень сильна, — объясняет психолог Наталья Барашкова. — Окружающие охотно подхватывают эту игру в супергероев, так как у людей также есть потребность в игре. Люди проживают различные сценарии, как в детстве, когда мы играли в дочки-матери, в магазин, в доктора. Это сопричастность к чему-то громкому: я я тоже имею к этому отношение.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06