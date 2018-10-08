В Челябинск привезли новые евроконтейнеры для мусора

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-08T11:00:50+03:00

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Три тысячи новых баков, рассчитанных на больший объем мусора, начали устанавливать на контейнерных площадках Челябинска. Основным перевозчиком отходов на полигоны в Урефтах и Полетаево сейчас стал Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Центр коммунального сервиса». У предприятия в достаточном количестве имеется мусоровозов евроообразца, с задней загрузкой отходов. А нужных контейнеров не хватало. По словам пресс-секретаря ООО «ЦКС» Нины Кобелевой, нехватка емкостей и стала одной из причин несвоевременного вывоза отходов из жилых микрорайонов Челябинска.

НЕ ПАРКУЙТЕ МАШИНЫ У ПЛОЩАДОК С БАКАМИ

На неделе во дворах Калининского и Курчатовского районов побывал губернатор Борис Дубровский. Он подчеркнул, что сложная ситуация с не вывозом мусора переломлена, выстраивается новая логистическая схема оборота коммунальных отходов.

— В антикризисном режиме ведется перестройка системы управления процессом вывоза мусора из города. Ряд недобросовестных перевозчиков отказались продолжать свою деятельность. Перевозчики проявили себя как социально безответственный бизнес. Уверен, правоохранительные органы дадут компетентную оценку этим действиям. Ситуация переломлена, но остается сложной. Поставлена задача мобилизовать все ресурсы, для того чтобы устранить проблему, — заявил Борис Дубровский.

По решению губернатора городским властям выделено 20 млн руб. на решение проблемы с вывозом отходов. Ранее глава региона распорядился о выделении без малого 89 млн на утилизацию и захоронение твердых коммунальных отходов на полигоне в Полетаево.

В город прибыли дополнительно 20 современных мусоровозов и несколько погрузчиков. Губернатор потребовал активизировать работу мусоровозов в ночное время. Горожан просят не парковать свои авто близко к контейнерным площадкам, чтобы к бакам подъезжала техника.

ЕСТЬ РАБОТА!

Центр коммунального сервиса нанимает экипажи на современные мусоровозы. Требуются водители категории С и грузчики. Предложение более чем актуально для опытных работников, лишившихся заработка из-за саботажа руководителей предприятий. Новый работодатель гарантирует новую технику, стабильный заработок, соцпакет и работу по графику.

Заработная плата водителей — 28 — 30 тыс. руб., грузчиков — 18 — 20 тыс. руб. С 1 января 2019 г. заработная плата будет увеличена.

Ежедневно подробную информацию можно получить по адресу: г. Челябинск, улица Карла Маркса, 73 (отдел кадров ООО «Центр коммунального сервиса») или по телефону 89507268523. При собеседовании при себе иметь пакет документов, необходимых при трудоустройстве.

Также устроиться на работу водителем и грузчиком экипажа можно будет на общегородской ярмарке вакансий 9 октября 2018 года, которая пройдет в Челябинске в ДК «Смена», улица Горького, 38.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Челябинская область получит еще 113 млн рублей из федерального бюджета на создание объектов обращения с отходами. Новые объекты по сбору, утилизации и рекультивации отходов создаются в регионе по поручению губернатора Бориса Дубровского. И Челябинская область — в числе регионов, где есть новая система обращения с ТКО.

— Наша задача — снизить нагрузку на экологию, ликвидировать несанкционированные свалки, построить цивилизованную систему сбора, утилизации и рекультивации мусора. Челябинская область вошла в число первых 20 регионов, которым выделены деньги, поступающие в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора производителями, — подчеркнул Дубровский.