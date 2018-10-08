Театральный фестиваль «Сцена-2018»: губернатор Борис Дубровский вручил Гран-при за лучший спектакль

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-08T11:04:36+03:00

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Красивый финал областного фестиваля «Сцена-2018» стал увертюрой к Году театра, объявленному губернатором Борисом Дубровским в 2019 году. Финал зрелищного события состоялся в Златоусте, на сцене государственного драматического театра. Площадка выбрана не случайно: старейший театр Челябинской области в 2020 году отметит столетний юбилей.

Жюри конкурса неделю отсматривало спектакли. Участниками «Сцены-2018» стали 16 профессиональных театров Челябинской области.

Если финал прошел в Златоусте, то фестивальная карта включила в себя Челябинск, Сатку, Миасс и Златоуст. Театры выложились максимально, представив зрителю и жюри постановки из сезонов 2015 — 2016, 2016 — 2017 и 2017 — 2018 годов.

После долгих обсуждений Гран-при конкурса за «Лучший спектакль» присудили Магнитогорскому драматическому театру им. А.С. Пушкина и Магнитогорскому театру оперы и балета («Амадеус»).

Премию победителям вручил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Кстати, объявляя Годом театра 2019 год, губернатор идет синхронно с федеральной повесткой. Объявить в России грядущий год Годом театра предложил этой весной председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства предложение поддержал.

По поручению Бориса Дубровского в Челябинской области создан оргкомитет. Он разработает план основных событий на 2019 год.

В жюри фестиваля «Сцена-2018» вошла депутат Государственной Думы Елена Ямпольская.

— Это хороший повод вспомнить всем, что у театра есть миссия, у российского — особенно. Не зря Гоголь говорил, что театр — это кафедра, с которой можно сказать миру много добра. Театр — это место, где человек улыбается, где он находит душевное утешение, где он понимает, что в жизни есть много прекрасного, что есть масса поводов для радости, есть много скорби и гораздо серьезнее, чем у него. Важно, чтобы год 2019 не перерос в череду формальных мероприятий. Важно, чтобы мы пришли к определенной кульминации, может быть, заново переосмыслили себя и свою жизнь, — сказал Ямпольская.

Бория Горбачевский, главный режиссер златоустовского театра «Омнибус» подчеркнул, что наступающий Год театра для его труппы особенный, предъюбилейный и очень ответственный:

— Нам в 2020 году исполнится сто лет. Потому мы тщательно готовим репертуар. Будет классика — Достоевский, Чехов. Будут и масштабные события. Например, в мае 2019 года, вместе с Московским союзом театральных деятелей, при поддержке губернатора Бориса Дубровского, мы проведем первый областной фестиваль «Театральные уроки». Мы уже 32 года на своей сцене ставим постановки, рассчитанные на молодежь, на «воспитание чувства». Новый фестиваль станет сигналом коллегам о том, что театральные уроки должны входить в программный репертуар. Потому что если не мы, то кто скажет о любви, милосердии, верности, чести?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Этот конкурс нужен для того, чтобы как можно больше южноуральцев, живущих в городах, где нет пока театров, смогли прикоснуться к прекрасному. Театр дарит зрителям эмоции и помогает поверить в чудо, о котором сегодня со сцены здесь много говорили. Уверен, что уходящий фестиваль надолго запомнится зрителям яркой игрой актеров, новыми декорациями и эффектами. Искренне желаю лауреатам и победителям фестиваля новых творческих идей и профессионального успеха. А зрителям, конечно, хранить в душе светлое чувство любви к театру.