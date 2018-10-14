«Я буду звонить тебе каждые полчаса»: аферисты терроризируют жителей Челябинска

Неадекватный «менеджер», не сумев убедить клиента, начал угрожать ему телефонной атакой. А потом и вовсе перешел на оскорбления, припомнив всех родных.

Эту и другие истории общения с аферистами рассказали в соцсетях жители Челябинской области.

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ АКЦИОНЕРОМ?

На днях незнакомец с московского номера позвонил жителю Миасса Ивану на рабочий телефон. Представился менеджером некой организации и предложил купить супер-прибыльные акции.

Собеседник вежливо отказался и повесил трубку. Но менеджер тут же перезвонил и потребовал продолжить разговор. Услышав в ответ гудки, он позвонил в третий раз. Терпение Ивана заканчивалось. Но менеджер не унимался. Он позвонил еще и ночью.

Услышав в трубке уже знакомый голос, Иван нажал на кнопку записи. И потом выложил разговор в группе «Инцидент Миасс» на сайте «ВКонтакте».

— Ты чего на меня орешь? — спрашивает Иван.

— Во-первых, потому что вы этого заслуживаете, — отвечает менеджер. — А во-вторых, потому что я буду приносить вам 20 — 25% дохода! (продолжает кричать).

— Послушай, не звони мне больше.

— Нееет, мой дорогой, я буду набирать вас каждый день через каждые полчаса и днем, и ночью, пока вы не одумаетесь!

Дальше цитировать беседу не позволяют элементарные правила этики и закона. Менеджер не стесняется в выражениях, оскорбляя матом не только потенциального клиента, но и его родных. Что это — новый агрессивный маркетинг или неуравновешенный менеджер?

— Они продают какие-то акции, минимальная сумма закупа которых — тысяча евро. Похоже, ребята пересмотрели фильм «Волк с Уолл-стрит», — прокомментировал Иван корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск.

ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА

— Решила поучаствовать в розыгрыше ювелирных украшений в одной из групп во «ВКонтакте» . Поставила лайк, сделала репост. И мне приходит сообщение, якобы я выиграла. Чтобы получить приз, нужно перечислить 565 руб. налог. Оказалось, что писавший мне человек никакого отношения к розыгрышу не имеет. Хорошо, что я уточнила это в настоящей группе, — написала жительница Магнитогорска и выложила скрины переписки.

Скрип переписки Лилии Кузьменко

Десятки людей написали ей в комментариях, что тоже пообщались с этим лже-администратором золотой группы. Кто-то даже отправил ему деньги, но, конечно же, никаких украшений не дождался.

Похожий развод, но только с айфонами, прошел по Челябинской области летом. Аферисты массово дарили телефоны именинникам. И просили перевести деньги за доставку приза.

3 ТЫС. ЕВРО ЗА ПОДРУЖКУ

— Новый вид развода. Девчонки, не введитесь. Не отсылайте номер телефона, а уж тем более карты, — предупредила в соцсети челябинка Ольга.

Скирн переписки Ольги Старцевой.

Ей написал во «ВКонтакте» загадочный иностранец. Попросил найти ему подругу. Да не просто так, а за 3 тыс. евро.

Для достоверности еще и фотографию мешка денег приложил. Но из разговора выходило, что ему не так нужна подруга, как телефон Ольги. Очень настойчиво он его добивался.

А потом последовала просьба прислать и номер карты для перевода. На этом общение закончилось. Разумному человеку понятно, что богатенький Буратино, готовый швыряться тысячами евро, может найти себе подружку и без помощи посредников. Но покуда есть доверчивые души, будут и аферисты.

КАК ЕЩЕ ОБМАНЫВАЮТ В СОЦСЕТЯХ И ПО ТЕЛЕФОНУ

• Обман с бассейном

Аферисты продают в соцсетях липовые абонементы в челябинский бассейн. Они ищут в соцсетях жертв среди тех, кто не хочет стоять в очередях и брать медсправку для ребенка.

• Мошенники по объявлению

Публикуя в Интернете объявление о продаже каких-то вещей или недвижимости, будьте бдительны. Аферисты часто прикидываются покупателями: подробности.

• «Займи 6 тыс.»

Классический обман, который, кажется, никогда не надоест мошенникам. Они вламываются в чужие аккаунты в соцсетях и рассылают друзьям жертвы сообщение с просьбой занять денег на пару дней.

• Что-то случилось с родными

Также классика жанра, о которой не стоит забывать. На этот крючок чаще всего ловят пожилых людей. Неизвестные звонят и рассказывают о том, что ваш сын кого-то избил. Сценарии могут быть разные. Но якобы прямо сейчас все можно решить за определенную плату.

Для молодого поколения действует схема «знакомый попал в аварию, срочно нужны деньги на лечение».

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ

Перечислить все виды мошенничества в одном материале невозможно. Это тема для целой энциклопедии. Аферисты постоянно меняют сценарии. Но есть несколько универсальных правил:

• Не верьте незнакомцам. Как бы логичны и заманчивы не казались его доводы, не отдавайте деньги до получения обещанной услуги или товара.

• Не верьте телефонным разговорам. Не переводите деньги, даже если услышали в трубке знакомый голос. Аферист может представиться сыном, тетей, троюродным братом и угадать. А в состоянии аффекта от услышанной истории может показаться, что голос действительно похож.

• Включайте критическое мышление. Если вам что-то навязчиво предлагают, то скорее всего хотят обмануть. Если вам обещают легкие деньги, вас точно хотят обмануть.

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