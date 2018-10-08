2018-10-08T16:05:43+03:00
Общество

«Портал в никуда» озадачил жителей Магнитогорска

«Комсомолка» узнала, что это за странное крыльцо и как оно появилось
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Необычное крыльцо расположено в доме на ул. Первомайской в Магнитогорске.Необычное крыльцо расположено в доме на ул. Первомайской в Магнитогорске.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Житель Магнитогорска выложил в соцсети фото необычного крыльца. На снимке вход в жилой многоквартирный дом со ступенями, поручнями и навесом. Но... без двери! На ее месте идеально ровная глухая стена.

Загадочный кадр озадачил горожан. Кто-то предположил, что это вход в альтернативное пространство. Несуществующую дверь прозвали «порталом в никуда». Не обошлось без шуток и советов.

Одни комментаторы заметили, что не хватает таблички: «Заходите в гости к нам!». Другие посоветовали жильцам дома вызвать художника. Мол, пусть нарисует дверь, в сказочную страну. А третьи с сарказмом назвали странное крыльцо входом в новый пенсионный фонд.

Народ в соцсетях шутит: здесь не хватает таблички «Заходите в гости к нам!» Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Народ в соцсетях шутит: здесь не хватает таблички «Заходите в гости к нам!»Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» выяснила, что «портал в никуда» действительно существует в одном из домов по улице Первомайской в Магнитогорске. Это обычная жилая двухэтажка с двумя подъездами. Магазинов, парикмахерских или административных помещений в ней никогда не было. Откуда же тогда крыльцо?

В интернете гуляет версия. В советские времена в этом здании располагалось общежитие. После того, как оно перешло к собственникам, один вход замуровали, а крыльцо разбирать никто не захотел. Однако тут есть одно «но». Ступеньки хоть и развалились, но выглядят сравнительно новыми. По крайней мере, такие в СССР точно не делали.

На ситуацию пролили свет местные жители.

— Несколько лет назад один сосед хотел сделать в свою квартиру отдельный вход. Он построил крыльцо, а дверь по каким-то причинам так и не прорубил. Может, ему коммунальщики не разрешили, чтобы стена не рухнула. А может, просто денег не хватило, — рассказывают старожилы.

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