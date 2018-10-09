Пять миллиардов на льготы и скидки: губернатор Дубровский определился с суммой на преференции пенсионерам

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-09T09:32:16+03:00

Региональные преимущества, без привязки к новым параметрам, сохранятся для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет

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Губернатор Борис Дубровский озвучил сумму, нужную для сохранения региональных льгот пенсионерам Челябинской области и введение дополнительных преимуществ для земляков пожилого возраста. За год регион направит на решение важных социальных задач более 5 млрд руб.

СТАБИЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА ВНУТРЕНННЙ ПОЛИТИКИ

В честь Международного дня пожилого человека ветеранов Челябинской области пригласили на торжественный прием. Уважаемым землякам губернатор напомнил, что итогом совместной работы областного правительства и Законодательного собрания стал ряд законов. Так, без привязки к новым параметрам пенсионного возраста мужчинам с 60 лет и женщинам с 55-ти будут предоставляться региональные льготы.

Кроме того, почти миллион пенсионеров Челябинской области получат единовременную выплату в размере 700 рублей в честь Дня пожилого человека. Средства поступят вместе с пенсией. Напомним, ранее размер единовременной выплаты составлял 500 рублей.

Несмотря на непростые времена, регион изыскал возможность повышенной выплаты.

«РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА» И ДРУГИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Губернатор отметил, что выполнить все обязательства в полном объеме позволяют успехи в экономике, достигнутые за последние четыре года. Бюджет Челябинской области был и останется социально ориентированным.

По решению Бориса Дубровского в ближайший год 85-летия Челябинской области приоритетами правительства станут: улучшение жизни ветеранов и пожилых людей; решение экологических проблем; развитие инфраструктуры в районах и городах области.

Получит развитие программа «Реальные дела», и во многом благодаря просьбам жителей отдаленных территорий, ведь на средства программы ремонтируются сельские дороги и дворы, приводятся в порядок здания школ и детских садов, решаются вопросы газификации.

Кстати, программа «Реальные дела» реализуется по инициативе губернатора на средства областного бюджета ежегодно начиная с 2014 г. В нынешнем году на решение первоочередных проблемных вопросов выделено более 500 млн руб.

Кроме того, в регионе начнут работать отдельные проекты по обновлению общественного транспорта и благоустройству дворов для Челябинска. В центре внимания — забота о детях и пропаганда формирования здорового образа жизни.

Правительство уделит особое внимание реконструкции старых спортплощадок и строительству новых, а для жителей области, дети которых появились на свет в год 85-летия региона, разработают дополнительные меры поддержки.

НАЛОГ НА АВТО СНИЗИТСЯ В 50 РАЗ

Еще одна новация губернатора Дубровского: в следующем году изменится расчет налоговой ставки транспортного налога для ряда автомобилей. Для тысяч пенсионеров Челябинской области налог снизится в 50 раз. Инициативу губернатора рассмотрит Законодательное собрание Челябинской области.

— Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить уровень социальной поддержки людей старшего возраста с учетом адаптации к новым требованиям пенсионной системы. Я принял решение ввести дополнительную льготу для пенсионеров по транспортному налогу и снизить ставку для автомобилей, — заявил губернатор.

Итак, с 2019 года изменится налоговая ставка для авто мощностью от 150 до 180 лошадиных сил до 1 рубля за одну лошадиную силу. Сейчас ставка для таких машин составляет 50 рублей за одну лошадиную силу. Таким образом, для многих тысяч пенсионеров налог снизится в 50 раз.

Для пожилых южноуральцев такая новация очень важна. У многих жителей сельских районов региона машина = незаменимое средство передвижения. На автомобиле можно добраться до больницы в районном центре, МФЦ, посетить другие присутственные места. Навестить внуков, в конце концов. Конечно, с введением новой льготы бюджет региона потеряет определенную часть доходов, но для губернатора Дубровского куда важнее социальная стабильность уважаемых земляков.

ИСТОРИЧЕСКИ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ДОЛГА

Жить «по средствам», не падать в долговую яму — вот политика команды региональной власти во главе с губернатором.

В понедельник, 8 октября, стало известно, что международное агентство Fitch Ratings сообщило, что взвешенная бюджетная политика областного правительства привела к исторически низкому для региона уровню долга. Рейтинги региона в иностранной и отечественной валюте спрогнозированы в статусе «стабильные».

Кредитоспособность Челябинской области оценивают с 2009 года. По последним прогнозам агентства, в среднесрочной перспективе Челябинская область сохранит хорошие бюджетные показатели.

Аналитики оценили консервативный подход правительства к всплескам поступлений от налога на прибыль организаций. Правительство использует избыток денежных средств для выплаты рыночного долга и обеспечивает сбалансированность бюджета.

— Оценка свидетельствует о структурной финансовой устойчивости и высокой кредитоспособности регионального бюджета. К концу года мы имеем низкий уровень долга и хороший текущий баланс. Подтверждение агентством финансовой стабильности Южного Урала говорит о том, что мы успешно реализуем бюджетную и долговую политику, — прокомментировал прогнозы экспертов губернатор Борис Дубровский.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Сохраняется скидка на проезд на электричках и местном общественном транспорте для пенсионеров-садоводов, отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны гарантируется единовременная выплата на текущий и капитальный ремонт жилья, а для ветеранов труда и военной службы, а также ветеранов труда Челябинской области сохраняются ежемесячные денежные выплаты.