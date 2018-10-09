В Челябинске обсудят применение медиации в работе антимонопольщиков

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-09T14:27:56+03:00

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Можно ли внедрить медиацию в работу антимонопольной службы? Эту тему поднимут в России впервые в рамках IV Всероссийской ежегодной Бизнес-конференции «Переговоры & Медиация 2018», которая состоится с 19 по 20 октября в Челябинске.

По словам руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой, управление в ближайшее время планирует реализовать пилотный проект по внедрению медиативного подхода:

— Задачами проекта по внедрению медиативного подхода в деятельность антимонопольной службы на примере челябинского управления являются создание системы, позволяющей использовать примирительные процедуры для разрешения споров без обращения в антимонопольный орган и в суд, а также сокращение сроков их разрешения и обеспечение заинтересованности участников гражданского оборота в добровольном урегулировании конфликтов. Обращаем внимание, что применение нового для антимонопольного регулирования инструмента в целях изучения особенностей применения медиации на практике носит экспериментальный характер и не имеет юридических последствий для участников пилотного проекта.

Традиционным организатором конференции выступает Центр медиации «ПокровЪ». Генеральный директор компании, председатель Объединенного Делового совета по медиации Татьяна Еремеева считает, что разговор о подобной практике имеет серьезные предпосылки:

— Европейские исследователи, анализируя развитие медиации в Европе, пришли к выводу о том, что она укореняется в обществе, когда ее принимает и начинает применять бизнес. Российские предприниматели пока не спешат внедрять инновационные технологии разрешения спорных ситуаций. То, что на примирительные процедуры обратили внимание специалисты антимонопольного ведомства, говорит о появлении дополнительной возможности снижения уровня конфликтности и формирования культуры разрешения споров в бизнесе, а значит и в обществе в целом.

Конференция соберет более 200 представителей малого и среднего бизнеса, работников госструктур, а также специалистов в области юриспруденции и психологии из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других регионов. Эксперты и гости обсудят вопросы предпринимательства и способы прийти к мирным решениям в процессе переговоров. Участникам мероприятия помогут разобраться с ситуацией выгорания сотрудников на рабочем месте, объяснят алгоритм примирения сторон по несчастным случаям на производстве и расскажут о важности медиации в современном обществе.

С программой конференции и правилами участия можно ознакомиться на сайте. Целью проекта является продвижение медиации как эффективного коммуникативного инструмента.

Место проведения: г. Челябинск, отель «Парк Сити», ул. Лесопарковая,6

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Возрастное ограничение 18+.

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