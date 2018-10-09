В Челябинск привезут мощи, которые исцеляют

СЕГОДНЯ 13:58 2018-10-09T14:27:56+03:00

Где и когда православные смогут попросить сил и здоровья у Луки Крымского [расписание]

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В миру Луку Крымского звали Валентин Войно-Ясенецкий. Был он хирургом широкого профиля. Сан священника принял до революции. Служил в храме и оперировал. За свою веру провел в ссылках и тюрьмах более 11 лет. Во время войны лично спас от смерти на операционном столе сотни солдат. За это вождь всех народов одарил его Сталинской премией — высшая денежная награда того времени. На вручении премии Сталин решил подколоть епископа Луку:

— Ну что, поп, ты много людей оперировал, видел там у них душу?

— Я много раз вскрывал черепную коробку и ума там не видел, но ведь ум-то ведь есть! — ответил врач-священник.

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, которые жили в XX веке.

— Поскольку при земной жизни он много помогал людям как врач и хирург, сегодня верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах, — рассказали в Челябинской епархии.

Известны десятки случаев, когда уже в наши дни больные в молитве обращались к Луке и получали исцеление. А теперь у челябинцев появилась возможность приложиться к мощам великого старца. На днях на Южный Урал доставят ковчег с частицей его мощей. По благословению патриарха Кирилла их везет по стране международный «Фонд апостола Андрей Первозванного».

Уже в ближайший четверг, 11 октября, митрополит Никодим встретит мощи Луки в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, а потом до воскресенья святыня будет путешествовать по храмам города. И, конечно, ее провезут по местным крупным больницам: ГКБ № 6, областной онкоцентр и центр сердечно-сосудистой хирургии.

Всем, кто придет поклониться мощам, на память подарят небольшие иконки святителя Луки Крымского.

Кстати, Крымским Луку называют за то, что он родился в Керчи, а в мае 1946-го стал архиепископом Симферопольским и Крымским.

НА ЗАМЕТКУ

Где увидеть святыню

11 октября, четверг

12.00 — 21.00. Свято-Симеоновский собор, ул. Кыштымская, 32.

12 октября, пятница

09.00 — 12.30 Свято-Георгиевский храм (ул. Жукова, 30).

13.00 — 15.00 Храм святителя Луки Крымского (ул. Румянцева, 28, горбольница № 6).

16.00 — 21.00 Свято-Георгиевский храм (ул. Жукова, 30).

13 октября, суббота

7.00 — 10.00 Свято-Георгиевский храм (ул. Жукова, 30).

11.00 — 15.00 Храм иконы Божией Матери «Всецарица» (ул. Блюхера, 42, областной онкоцентр).

16.00 — 21.00 Храм преподобного Сергия Радонежского (пр. Победы, 398).

10 октября, воскресенье

6.30 — 12.30 Храм преподобного Сергия Радонежского (пр. Победы, 398).

13.00 — 15.00 Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (пр. Родионова, 2).

15.30 — 17.00 Храм преподобного Сергия Радонежского (пр. Победы, 398).

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