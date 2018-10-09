Сборная МГТУ стала первой в студенческой гребной лиге в России

СЕГОДНЯ 13:44 2018-10-09T13:45:45+03:00

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Гребок, еще один — словно отточенный механизм идет по водной глади лодка с экипажем. Такое сравнение мы приводим не случайно, ведь успех в академической гребле зависит от самых мелких деталей, от каждого гребка члена команды. Это на первый взгляд все просто — взял весло и вперед, греби. Однако все на самом деле обстоит иначе. Кроме феноменальной физической подготовленности у спортсменов должна присутствовать синхронность действий, только в этом случае можно рассчитывать на успех. Совсем недавно, в 2016 году, в России была организована Студенческая гребная лига (СГЛ), объединяющая студентов и любителей этого зрелищного и аристократического вида спорта. Руководителем этого амбициозного проекта является министр юстиции Российской Федерации Александр Владимирович Коновалов, кандидат в мастера спорта по академической гребле. Одним из интересных фактов Лиги является то, что каждому ее члену выделяется лодка-восьмерка для участия в соревнованиях СГЛ.

В этом сезоне нашей сборной противостояли 45 команд, именно столько университетов было заявлено для участия в летнем сезоне. И лишь гребцы МГТУ им. Г.И. Носова наряду с коллегами физкультурного вуза Великих Лук представляли города, не являющиеся столицами регионов.

Академическая гребля имеет богатую историю в нашем городе. Так на счету магнитогорской школы такие легенды академической гребли, как олимпийский чемпион Игорь Кравцов и участник Олимпийских игр Сергей Игуменов, члены сборной России Иван Усцелемов, Никита Момотов, Екатерина Курочкина. Это говорит о потенциале наших будущих спортсменов. Нельзя не упомянуть тот факт, что с этого года действует трехстороннее соглашение между МГТУ им. Г. И. Носова в лице ректора Михаила Витальевича Чукина, администрацией города в лице главы города Сергея Николаевича Бердникова и ПАО «ММК» в лице директора ЧУ ДО «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» Дмитрия Владимировича Шохова о развитии академической гребли, в том числе и студенческой команды в городе Магнитогорске. И по прошествии трех этапов СГЛ мы можем наблюдать первые плоды этого тесного сотрудничества.

Первый этап, проходивший с 7 по 9 мая в Санкт-Петербурге, включал в себя заезды на дистанции 1000 м, 3000 м и 200 м. Причем последняя входила в зачет международных соревнований «Золотые весла». Результаты этапа порадовали своей динамикой — если на 1000 м наши ребята были пятыми, а на 3000 м — четвертыми, то в спринте сборная МГТУ им. Г. И. Носова стала победителем!

Второй этап, проводившийся в Москве на гребном канале в Крылатском с 31 мая по 3 июня, состоял лишь из одной дистанции 2000 м. Экипаж МГТУ им. Г. И. Носова пробился в финал, но слишком много сил отдали ребята в предыдущих заездах и как итог — шестое место. Однако после этапа в общем зачете летнего сезона СГЛ магнитогорские студенты замыкали первую четверку, с отставанием от третьего места в один балл!

Третий этап — Кубок Сестрорецка проводился с 7 по 10 сентября. Соревнования включали диаметрально противоположные по характеру дистанции — стайерскую 6000 м и спринтерскую 200 м. И то, что на этих дистанциях экипаж МГТУ им. Г. И. Носова оказался на пьедестале, является уникальным явлением. Ни одна команда этим гордиться не может. Если на самой длинной дистанции сборная МГТУ им. Г. И. Носова финишировала второй, то в спринте наши студенты не оставили шансов конкурентам. Вторая победа в супер-спринте в сезоне!

С 4 — 8 октября сборная МГТУ им. Г.И. Носова «Стальные сердца» по академической гребле отправилась в Москву для участия в финальном этапе летнего сезона СГЛ, где спортсменам предстояло преодолеть дистанцию 2000 метров. Отличительной чертой финального этапа стало увеличение коэффициента баллов, что могло позволить с легкостью внести изменения в общий рейтинг. Однако наша сборная показала отличный результат и заняла второе место, что позволило им остаться на лидирующей позиции. Итог — гребная сборная МГТУ им. Г.И. Носова — лучшая в стране! И 80-ти килограммовый Кубок летнего сезона Студенческой гребной лиги, полученный из рук руководителя Лиги, министра юстиции Российской Федерации Александра Владимировича Коновалова, будет целый год радовать студентов университета в стенах МГТУ им. Г.И. Носова.

Эти успехи, как мы писали выше, стали возможными благодаря совместной работе ЧУ ДО «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск», администрации города и МГТУ им. Г.И. Носова. В настоящее время имеются планы по строительству эллинга и разработке концепции развития гребли до 2025 года, а также проект по совместному финансированию гребного спорта в рамках сотрудничества МГТУ им. Г.И. Носова в лице ректора Михаила Витальевича Чукина, администрации города в лице главы города Сергея Николаевича Бердникова, Министерства физической культуры и спорта Челябинской области в лице Леонида Яковлевича Одера и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в лице директора ЧУ ДО «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» Дмитрия Владимировича Шохова.

Переполняет гордость за наших гребцов! Гордимся успехами и желаем новых побед!

Состав сборной МГТУ им. Г. И. Носова:

Никита Витальевич Кукарин, ГД-15-8

Никита Юрьевич Кузькин, ГД-16-7

Семен Михайлович Кожевников, ТЭТп-18

Данил Александрович Корнев, АПОб-16

Сергей Валерьевич Воронин, МТМм-18

Илья Игоревич Колбасин, МПТ-15

Кирилл Олегович Варварич, ИПОп-17-4

Никита Сергеевич Шабалов, Тэтб-16

Сергей Вячеславович Арцибашев, АИБ-18-1

Рамазан Русланович Сусумбаев, АБб-16-1

Екатерина Андреевна Гайдук

Алена Андреевна Гайдук

Тренерский состав:

Игорь Александрович Кравцов — заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2004 года;

Сергей Вячеславович Игуменов — победитель и призер международных и всероссийских соревнований, участник Олимпийских игр 1996 года, мастер спорта международного класса по академической гребле, старший тренер высшей категории спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск.

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