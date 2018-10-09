«Он замахнулся, а ему — в лицо»: сотрудница почты из Челябинской области в одиночку обезвредила преступника

СЕГОДНЯ 15:33 2018-10-09T15:33:22+03:00

Наталью Уфимцеву наградили благодарственными письмами и денежной премией за ее мужество и грамотные действия. Фото: пресс-служба УФПС Челябинской области.

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Есть еще некрасовские женщины в русских селениях! Если придется, всегда готовы дать отпор даже опасному рецидивисту. Это доказала сотрудник почты из Челябинской области Наталья Уфимцева. Она спасла свое отделение от разбойного нападения, в одиночку противостояв грабителю. Оказалось, в тот день это было не единственное его преступление.

История случилась еще в июне в Златоусте. Стоял пасмурный день. В почтовом отделении микрорайона Чапаевский с утра толпа народа. Бабушки приходят за пенсией, молодежь — за интернет-заказами. Нет-нет, дверь отворяется. Внутрь то и дело заглядывает незнакомец, оглядывается по сторонам и исчезает.

— Этот тип несколько раз заходил в помещение. Зайдет, что-нибудь спросит, выйдет. Видимо, хотел убедиться, что не будет свидетелей, — вспоминает начальник почтового отделения Наталья Уфимцева.

После обеда отделение опустело, почтальоны ушли доставлять письма. Наталья осталась одна. Тут дверь снова отворилась, и показался тот самый незнакомец.

— Давай по-хорошему: открываешь кассу, достаешь выручку, пенсии, и я ухожу, — прошипел он.

— Еще чего придумал, говорю ему. Не испугалась его ни капельки, приготовила газовый баллончик. Он всегда стоит у меня на столе, его нам на работе выдают в обязательном порядке. Тот тип потребовал отдать товар. Но я снова отказалась. Тогда он зашел за барьерную стойку и замахнулся на меня. Когда поднял руку, я направила струю из баллончика ему в лицо, — рассказывает героиня.

Нападавший всхлипнул, зажал глаза руками и бросился к выходу. Наталья Григорьевна – за ним. Посмотрела, в какую сторону побежит. Потом взяла телефон и вызвала полицию. Она хорошо запомнила грабителя и подробно описала, как он выглядит.

НАЛЕТЧИК УЖЕ СИДЕЛ ЗА УБИЙСТВО

Полицейские нашли злодея через несколько дней. Им оказался 28-летний местный житель, который с малых лет таскается по колониям. Он уже мотал срок за кражу и убийство. Вышел весной. Искать работу ему не хотелось, и он снова пошел на дело.

До неудачного нападения на почту, он обокрал своего соседа по коммуналке, стащил из его комнаты ноутбук. Потом заложил его и купил водки. Принял на грудь и решил пойти на дело посерьезней.

Наталья Григорьевна трудится на почте 16 лет. Фото: пресс-служба УФПС Челябинской области.

Недавно рецидивисту вынесли приговор.

– Его судили за кражу и покушение на грабеж. Наказание — три года лишения свободы в колонии строгого режима. Под стражу преступника взяли в зале суда, – рассказала консультант Златоустовского городского суда Оксана Белугина.

НАЧАЛЬСТВО ПОДАРИЛО ДЕНЬГИ ЗА ГЕРОИЗМ

Страх нагнал Наталью Уфимцеву только на следующий день после налета. Тогда она осознала, чем могла закончиться история с грабежом. А если бы у преступника был нож? А если бы баллончик его не остановил? Пока грабителя не задержали, она с опаской выходила на работу.

Наталья трудится на почте 16 лет. Два из них – почтальоном, остальные – начальником отделения. По образованию она учитель начальных классов, но педагогическая карьера не сложилась. Вышла замуж, переехала в другой город, а на новом месте свободных вакансий не оказалось. Зато на почту требовался сотрудник.

Вместе с мужем Наталья воспитала двух дочерей – одной 24 года, другой 19. Семья живет в частном доме с большим хозяйством.

Накануне Всемирного дня почты, который отмечается 9 октября, Наталью наградили на работе грамотой и денежной премией за мужество и грамотные действия.

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