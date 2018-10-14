Дошли до Страсбурга: семья из Челябинска отсудила миллион за родовую травму ребенка

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-13T08:09:15+03:00

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Сотни женщин обвиняют врачей в неправильном ведении родов. Но очень редко доводят дело до судебных инстанций.

В поисках правды жительница Златоуста Татьяна Жаворонкова дошла до Страсбургского суда и теперь получит миллион рублей компенсации за здоровья сына.

КРЕСТИЛИ ПРЯМО В РЕАНИМАЦИИ

Арсений был долгожданным. Татьяна тщательно выполняла все указания докторов. И в роддом легла раньше срока. Схватки начались ночью, в День медика. Может быть, из-за этого медсестра отказалась беспокоить врачей. К роженице подошли только утром, а когда к обеду открылось кровотечение, прокесарили.

— Сына сразу отправили в реанимацию. И сообщили: надежды мало, — вспоминает Татьяна.

Семья готовилась к худшему. Даже вызвала к Арсюше батюшку. Прямо в реанимации он окрестил малыша. А потом мальчика перевезли в областную больницу.

Медики спасли Арсения, но спустя восемь лет он все также зависим от сильных таблеток, которые нормализуют работу мозга. Их приходиться пропивать курсами несколько раз за год, а также делать массаж и лечебную физкультуру. Без этих мер можно стать инвалидом.

«НАС УНИЗИЛИ, А МЫ РЕШИЛИ БОРОТЬСЯ»

Когда Арсению исполнилось два года, Жаворонковы обратились в Городской суд Златоуста. Изучив кипу бумаг и выслушав очевидцев, он пришел к выводу, что у Татьяны были серьезные показания к плановой операции. Однако из-за медлительности врачей у малыша началось кислородное голодание. Вутробе он чуть не задохнулся. Медики даже не сделали обязательное КТГ.

Врачей обязали выплатить пострадавшим миллион рублей. Но спустя пару месяцев по апелляции сумму снизили до... 50 тысяч.

— Это так унизительно, — признается Татьяна, — и мы решили бороться дальше. Обратились в Верховный суд. Там нашу жалобу даже не приняли к рассмотрению.

Тогда семья написала в Европейский суд по правам человека. Переписка с Европой заняла несколько лет. И хотя до процесса дело не довели, южноуральцы одержали победу.

Ответчик по иску — Российская Федерация согласилась выплатить миллион.

— Мы согласились на мировую, так как потратили много времени, сил. К тому же мы опасались, что решение Страсбурга могут отменить в России, — говорят близкие мальчика.

Они надеются, что удар рублем заставит медиков быть внимательнее к пациентам. Добиться большего не удалось. Уголовное дело на акушеров не завели — не нашли состав преступления. Все дежурившие в ту ночь отделались дисциплинарным взысканием.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Могли взыскать три миллиона

— Без мировой компенсация в Европейском суде могла бы вырасти и до трех миллионов. Другое дело, что наш Конституционный суд имеет право отклонить это решение. Правда, на моей памяти, этим правом он пользовался только раз, по делу «ЮКОСа», — говорит юрист Александр Щербинин.

Для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) необходимо пройти две инстанции внутри страны: первую и апелляцию. Дальше можно писать заявление в Страсбург. Для этого достаточно заполнить формуляр на сайте суда на русском языке. Госпошлину платить не нужно. Дальше ЕСПЧ должен решить, принимает ли он вашу жалобу. Обычно на это уходит полгода. Итоговое решение могут принять и через 5-7 лет.

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