«Тормоза откажут в любой момент»: Челябинск заполонили «автобусы-камикадзе»

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-10T14:27:18+03:00

Эксперты признают, что должного контроля за маршрутками в Челябинске не хватает. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почему власти не могут навести порядок в пассажирских перевозках и как избавить город от опасных «пазиков»

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Неделю назад в Магнитогорске «пазик» вылетел на газон и вписался в столб баннера. Обошлось без увечий среди пассажиров, но тряхнуло всех хорошенько. У водителя отказали тормоза. Даже не будем пускаться в домыслы, что было бы, если бы неуправляемая машина влетела в остановку...

Статью «КП» прочитали специалисты Павловского автобусного завода — родина того самого пазика:

— Той машине уже 22 года. Во всем цивилизованном мире автобусы старше 10 лет не используются в пассажирских перевозках. Риск отказа тормозов, рулевого управления и других элементов старой техники очень высок. В наши автобусы с 2002 года устанавливается только пневматическая система торможения: если она ломается — колеса автоматически блокируются. Так что поехать с неисправными тормозами не выйдет. Эта авария — очередное свидетельство того, что власти и перевозчики недооценивают риски, связанные с эксплуатацией старой техники.

КОЛХОЗНЫЙ АВТОБУС В ГОРОДЕ

В Челябинске маршрутки-«пазики» появились 10 лет назад. После ушатанных лимонных «Газелек» они казались чем-то комфортным. Можно было не ехать, скрючившись в три погибели, а комфортно стоять. Иногда в них даже встречались кондукторы.

Но время шло: население увеличивалось, рос уровень притязаний челябинцев. «Пазики» же только дряхли, и их становилось все больше. Владельцы маршрутов отвечали:

— Не нравятся «газельки»? Просили, чтобы больше людей вмещалось в машину? Вот мы и закупили ПАЗы на 40 человек.

Устаревшие лет на 10: по Челябинску возят пассажиров «ПАЗики-камикадзе» 00:00 00:00

А на улицах становилось все больше заляпанных грязью пузатых автобусов.

— Их делали для колхозов — так что не нужно удивляться. Это самая дешевая модель в своем классе — 1,5 млн. руб. Тогда как приличные аналоги стоят около 6 млн. Ростехнадзор одобрил модель для перевозки пассажиров. Есть даже версия для школ, — рассказывает активист общественной организации «Гражданский патруль» в Челябинске Александр Агарков.

Недостатком эксперт называет то, что «пазики» не низкопольные. Чтобы забраться в них, нужно преодолеть массивные ступени, которые кажутся легким испытанием, пока ты молод и здоров.

В Челябинске маршрутки-«пазики» появились 10 лет назад.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Осмотр должен производить механик перед каждой сменой. Но мы понимаем, что осмотры формальные. Бывает, что путевки водителям штампуют на недели вперед. Есть управление автодорожного надзора. Там говорят, что у них всего шесть инспекторов на весь город. Кроме того, на дороге маршрутки проверяет ГИБДД. Однако на линии все не отследить. Инспектор же не будет лезть под капот и проверять состояние тормозов, двигателя, — рассуждает Агарков.

— Маршрутки проходят техосмотр дважды в год. ГИБДД в этом не участвует — функцию у нас забрали. Сейчас этим занимаются коммерческие структуры. Но наши инспекторы работают на линии, особое внимание техническому состоянию уделяется, — рассказал начальник отдела пропаганды БДД ГИБДД Челябинска Андрей Шерстобитов.

ЧТО ДЕЛАТЬ? ТРЕБОВАТЬ НОРМАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Можно ли сказать, что другие микроавтобусы безопаснее «пазиков»?

— Бессмысленные рассуждения, — считает эксперт в сфере транспортной логистики Яков Гуревич. — В городе-миллионнике не должно быть фургонов. Большому городу — большой транспорт. Троллейбус и трамвай — более безопасны. И учтите, челябинские составы свой срок уже отработали, это металлолом. Но это все равно лучше, чем металлолом мелкий.

По мнению эксперта, пассажирские перевозки не нужно превращать в рынок.

Горожане и рады бы ездить на трамваях и троллейбусах, но маршрутки курсируют гораздо чаще.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Только в Челябинске чиновники почему-то считают, что это базар обычный. Во всем мире перевозками занимаются власти. Точнее, они их контролируют, а уже кому принадлежат автобусы и трамваи — частникам или муниципалитету — другой вопрос.

Кстати, кричать и требовать не бесполезно. Например, на маршруте №14, который сейчас обслуживают ПАЗы, со следующего года будут нормальные автобусы. Этого добились благодаря настойчивым пассажирам, которые завалили чиновников жалобами. Еще есть пример — маршрут №15, которым занимаются частники, но используют обычные автобусы, принимают к оплате транспортные карты.

Редакция пыталась связаться с несколькими компаниями Челябинска, которые обслуживают городские маршруты. Общаться на тему состояния автопарка ПАЗов никто не захотел.

— Это конфиденциальная информация. Мы работаем по закону. Хотите что-то узнать — обращайтесь в управление транспорта, — ответили в компании, которая занимается маршрутом №22.

И отчасти предприниматели правы. Если уж официальные структуры лишь де-юре имеют на них влияние, а фактически перевозчики предоставлены сами себе, то с чего им отвечать на вопросы журналистов? Они «частники», свободный рынок и никто не указ.

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