2018-10-10T15:08:08+03:00
Здоровье

Работа ради счастья людей

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Офтальмологической «Клинике АртОптика» в 2017 году исполнилось десять лет. За эти годы нам удалось создать, не просто коллектив высококлассных специалистов, а сплоченную команду думающих, понимающих, болеющих за свое дело людей.

Мы смогли разработать и внедрить индивидуальные программы лечения, согласно стандартам оказания помощи, при заболеваниях органа зрения. Не только разработать, нам удалось получить хорошие, стабильные результаты, а значить увидеть счастливые глаза наших пациентов! За десять лет, проконсультировано более 220000 и прооперировано более 10000 человек. Пациентами клиники становятся от «мала до велика». «Клиника АртОптика» имеет уникальные возможности по хирургии катаракты, глаукомы, по лазерной коррекции зрения, благодаря десятилетнему партнерскому проекту с таким «гигантом», как Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургии глаза», имеющим международный авторитет в области офтальмохирургии.

Несмотря на достижения, сотрудники продолжают учиться, ведут непрерывную научную работу, участвуют в региональных, российских и международных конвенциях, внедряя в работу новые, но хорошо себя зарекомендовавшие технологии. «Клиника АртОптика» неоднократно награждалась дипломами, почётными грамотами и премиями. Возвращать зрение – это наша работа, признание и доброе отношение пациентов – это наш успех!

Наш девиз «Хорошее зрение каждому», от месячного крохи до столетнего долгожителя!

Офтальмологическая клиника «АртОптика»

г. Челябинск, ул. Труда, 173, тел. (351) 734 94 96, 265 33 97

artoptika.ru

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